Perla Ilich entra a pabellón por un tumor maxilofacial

Este martes, Perla Ilich contó a sus seguidores que debía someterse a una operación por un tumor maxilofacial que había aparecido en su rostro.

La gitana pidió a sus seguidores orar por ella, lo que fue ampliamente acogido por gran parte de ellos, quienes le enviaron cariñosos mensajes de apoyo para enfrentar su cirugía.

Afortunadamente, la operación, que se realizó este miércoles, salió como lo previsto y fue un éxito para la influencer.

Perla Ilich tras su cirugía maxilofacial.

"No puedo hablar mucho, pero solo quiero darles las gracias por tanto amor y tantos mensajitos. Que dios los bendiga", señaló en un video que compartió a su cuenta de Instagram tras salir de pabellón.

"La operación salió bien, si Dios quiere mañana me voy a mi casa. Me siento bien, estoy cansada con un poco de sueño. Gracias a cada persona que me envió un mensaje", agregó.

"Este en vivo fue para ustedes. Solo para agradecerles el cariño y por todos los comentarios. Así que si dios quiere mañana me voy a mi casita", cerró.

Sus seguidores agradecieron que la gitana los actualizara sobre su estado de salud, y le desearon una pronta recuperación. "Que bueno que todo salió bien, muchos cariños para ti saludos perlita ❤️👍😊😍", "Cariños perla recupérese bien Para que siga haciendo esas comidas ricas y mostrarnos sus bbes un abrazo grande bendiciones😍", "Que bueno que aya salido todo bn bendiciones 💪", fueron los comentarios que más se repetían.

Perla Ilich muestra cuánto ha crecido su hija

La gitana, que se mantiene muy activa en redes sociales mostrando parte de su vida familiar, recientemente sorprendió a sus fanáticos al compartir una foto de su hija mayor, Michelle Morales, quien cada día está más grande.

La gitana le dedicó unas tiernas palabras a su pequeña de 8 años, sin embargo lo que dio de qué hablar fue el gran cambio que dio la niña, pues dejó de ser una beba para convertirse en una niña grande.

“Está muy linda Michell”, “Muy grande como va cambiando, cuídala mucho que viva su niñez”, “Qué hermosa y grande es”, “Qué esta grande la Michi”, "Nooo, enserio es la Michi?? Cuando veía los perlas la conocí era muy chistosa, ha cambiado mucho", fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

