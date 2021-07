“Bienvenidos cumplió un ciclo”: Tonka Tomicic tras fin del matinal de Canal 13

Luego que se anunciara el fin del matinal Bienvenidos, las dudas en torno al programa se hicieron sentir con fuerza. Muchos comenzaron a preguntarse por las reacciones de los animadores, y especialmente de Tonka Tomicic, quien lideró el espacio desde su estreno en 2011.

De acuerdo con las informaciones, la animadora seguirá ligada al canal en otros proyectos, pues su contrato se extiende hasta el año 2024. En conversación con La Tercera, esta dio a conocer sus impresiones destacando la experiencia que ha ganado en más de una década.

“Trabajar en un matinal es un tremendo aprendizaje. Son muchas horas de vuelo, al aire, con inmediatez. Con humor, crónica roja, campañas de solidaridad, ayuda social, servicio público y política. Es una escuela para toda la vida. Son más de 15 años de experiencia que me permitirán ahora tomar nuevos desafíos en Canal 13“, comentó.

Consultada por su futuro laboral, la comunicadora reveló que “he conversado con los ejecutivos y pronto comenzaremos a estudiar las propuestas“. “Por ahora, estaremos al aire con los 2000, un espacio que me encantó, que hicimos junto a Emilio Sutherland y que será exhibido en el espacio de cultura. Se trata de un formato que no había explorado hasta ahora”, detalló.

Por último, Tonka Tomicic tuvo palabras para el matinal que será sacado de la pantalla durante los próximos meses. “Bienvenidos cumplió un ciclo y es importante también atreverse a hacer giros en la vida”, señaló al respecto.

Cabe señalar que el matinal será reemplazado por un programa con eje informativo conducido por Mirna Schindler y Ángeles Araya, quien actualmente lidera el espacio con red de activadores sociales Aquí Somos Todos.