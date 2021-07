Ingrid Parra reflexiona sobre los cambios en su quinto mes de embarazo: “Lo más importante es la vida que estás gestando”

Cada vez falta menos para el nacimiento de la primera hija de Ingrid Parra. La actriz se encuentra en su quinto mes de embarazo. Una etapa que además de traerle varios cambios, ha motivado algunas reflexiones, tal como la que compartió recientemente en redes sociales.

Mediante una publicación en la que enseñó su abultado vientre, se refirió a la aceptación del cuerpo frente a los cambios que este enfrenta. En este sentido, señaló que lo más importante en este proceso es la vida que se lleva dentro.

“Solo me gustaría reflexionar sobre el aceptar como tú cuerpo va cambiando día a día… ¡Es heavy! Es lindo y un poco raro la verdad… pero lo más importante es la vida que estás gestando e intentar aceptarte y amarte como estés, para entregar amor a este pequeño regalo”, señaló.

Ingrid Parra reflexionó sobre los cambios en su quinto mes de embarazo – Instagram

Las palabras de Ingrid Parra fueron acompañadas por una fotografía tomada por su esposo, en la que aparece acariciando su vientre con cinco meses de embarazo. Recordemos que recientemente, la intérprete se mostró contenta tras haber recibido su segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. Un tema que generó opiniones divididas en su cuenta de Instagram, debido a que muchos la criticaron por inocularse en su estado de gravidez.

“¡Hoy me vacuné mi segunda dosis y estamos súper bien las dos en el refugio!“, escribió, dirigiéndose especialmente a los detractores de la vacuna en embarazadas. “Para el que quiera seguir comentando el tema de las vacunas y diga ‘que irresponsable vacunarte embarazada’ o ‘de cuántas semanas estás’ o ‘como te sientes’, etc, solo comentar que: irresponsable de ninguna manera… Lo consulté con mi doctor, que creo tiene más estudios frente al tema, estamos con 23 semanas y no sentí nada más que dolor de brazo“, dijo.

Además, explicó que “vacunarme, siento que es un un acto de amor para mí, mi guagua“. Por otra parte, reveló el nombre de su bebé y confirmó que será una niña.