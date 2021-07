Jamie Lynn Spears anuncia libro con su historia y le llueven críticas

El caso de Britney Spears sigue dando mucho de qué hablar y es que conforme avanzan los días, las cosas siguen saliéndose de control a su alrededor.

No sólo le fue negado el retiro de la tutela de su padre Jamie Spears sino que además, Larry Rudolph, quien fuera su manager por 22 años, renunció oficialmente y se deslindó de los abusos que la cantante a sufrido a lo largo de su carrera.

Ahora, es Jamie Lynn Spears, hermana menor de Britney, quien ha vuelto a causar polémica.

La ex estrella de Nickelodeon lanzará unas memorias tituladas “I Must Confess: Family, Fame, and Figuring It Out” (que se traduciría como “Debo confesar: familia, fama y resolviendo todo”). Mientras que el libro ya ha recibido las calificaciones más bajas en Amazon y el portal de Barnes & Noble, donde se encuentra a la venta, los fans no han parado de criticarla “por seguir colgándose de Britney”.

El título no pasó desapercibido ya que se trata de un guiño a una de las letras más famosas de la cantante: “… Baby One More Time . “, que reza: “My loneliness is killing me (and I). I must confess, I still believe (still believe). When I’m not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time

El libro está programado para ser lanzado durante el primer mes de 2022 pero la noticia llegó justo después de que la actriz asegurara que es la única de la familia que no vive a costa del dinero de Britney y que no está involucrada en absoluto en la tutela.

Jamie Lynn se describe en su libro como “alguien que creció a la sombra de Britney” mientras intentaba hacerse un nombre como actriz infantil y luego cantante de country.

La tormentosa relación de las hermanas Spears

Durante la audiencia en la que Britney habló de lo abusiva que es la tutela de su padre, expuso que no ha recibido ayuda de su familia y que si pudiera, los demandaría a todos por permitir que el acuerdo durara 13 años, y contando.

“Honestamente, me gustaría demandar a mi familia, para ser totalmente honesta contigo. También me gustaría poder compartir mi historia con el mundo y lo que me hicieron, en lugar de ser un secreto secreto. en beneficio de todos. Quiero ser escuchado sobre lo que me hicieron al hacerme mantener esto por tanto tiempo, no es bueno para mi corazón”, declaró Britney.

Tras varios días en silencio, Jamie dijo en un video de Instagram que “sólo ha amado, adorado y apoyado” a su hermana a lo largo de los años y que a raíz de la audiencia ha recibido amenazas de muerte.

“Quizás no la apoyé de la forma en que el público quisiera que lo hiciera con un hashtag [#FreeBritney] en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera un hashtag, y yo ‘ La apoyaré mucho después ”, aseveró Jamie Lynn en el video.

Las hermanas Spears crecieron en Kentwood, Louisiana, pero la diferencia de edad entre ambas marcó un parteaguas en su relación. Para Jamie Lynn las cosas fueron relativamente más fáciles pues cuando apenas tenía 10 años, Britney ya era una de las máximas exponentes del pop lo que permitió que experimentara la vida de lujos.

La relación de Jamie Lynn con la publicista Lou Taylor fue lo que la llevó a alejarse de su hermana y a buscar la tutela para tener acceso a sus cuentas o así lo reveló la propia Lynne Spears, madre de ambas

En 2018, a pesar de no estar calificada, Jamie Lynn fue nombrada secretamente administradora del fideicomiso revocable SJB de Britney, que tiene un estimado de $ 600 millones de dólares en activos que la cantante reservó para ella y sus hijos. Esto no se hizo público hasta principios de 2020.

