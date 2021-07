Revelan quiénes estarían detrás del acoso a Michelle Carvalho

Esta semana, la modelo brasileña Michelle Carvalho aseguró estar siendo víctima de acoso. Según explicó a través de sus historias, la situación se ha extendido durante 7 meses en los que incluso habría sido agredida físicamente.

“Felicitaciones. Después de 7 meses consecutivos de acoso, injurias y calumnias, agresión física con lesiones de por medio, lograron hacerme pedazos”, escribió sobre una imagen en la que se veían sus ojos llorosos. Posteriormente, compartió una serie de videos relatando lo sucedido, aunque sin entregar nombres.

“Yo no entiendo el placer que una familia tiene, de querer excluir, hacer la vida imposible de una mujer. Saben que yo no tengo familia acá en Chile, estoy sola. Soy una mujer independiente, tengo unos cuantos amigos acá, pero estoy sola, no tengo mi familia. Y que una familia chilena, te quiera destrozar, físicamente como mentalmente, hacer tortura psicológica…”, dijo.

“Nunca pensé a este nivel, y a esta altura de la vida, que tendría que hacer esto. Exponerme de tal manera, que lo encuentro humillante y vergonzoso, tener que venir a exponer estoy acá, pero es porque ya no doy más”, agregó, revelando que pidió ayuda profesional para enfrentar el momento que atraviesa.

¿Quiénes estarían detrás del acoso a Michelle Carvalho?

Tras ser consultada por el tema, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que quienes estarían detrás del acoso a la modelo brasileña sería nada más y nada menos que la familia de su pareja, Ricardo Dalli.

A través del formato historias, la comunicadora explicó: “Muchos me preguntaron por qué Michelle (Carvalho) subió esos videos llorando y acusando que era víctima del acoso de una familia. Pues es la familia de su pololo la que no la ha tratado bien“.

Cecilia Gutiérrez por acoso a Michelle Carvalho – Instagram

“Llevan varios meses y han sido varios también los episodios de violencia en su contra”, agregó la periodista, quien por estos días forma parte del panel de Zona de Estrellas, de Zona Latina.

“Han sido varios los episodios de violencia”, dijo – Instagram

“Llevan más de siete meses e incluso una de las hermanas habría agredido a Michelle”, reveló.