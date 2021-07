“No me desampares”: Eli de Caso se despide tras muerte de su madre

A solo días de que se comunicara la muerte de su progenitora, Eli de Caso reapareció en redes sociales con un mensaje de despedida para su madre. Recordemos que la partida de Eliana Sais fue comunicada por la ex candidata a constituyente por el distrito 9, Yuyuniz Navas.

“Mi abuela partió hoy. Ella, la que nos recibió cuando llegamos de Colombia. Mi Tititta conocida y querida por todos, linda, elegante e inteligente, femenina. Una mujer muy singular y única. Hablábamos de todo y aunque no tuvimos una relación de arrumacos, siempre fuimos muy cómplices y nos quisimos mucho“, escribió la hija de Eli de Caso en redes sociales.

“Ella me enseñó lo espiritual, y me hablaba de la magia. La muerte es de lo único que tenemos certeza, pero nunca sabemos cuándo llegará, ni cuánto nos queda. Cada uno tiene su día y hora. Honro la vida porque está viva hasta el último suspiro del alma, que cumplió la tarea. Revisará sus lugares, amores, momentos, personas y verá cuanto aprendió“, agregó.

Eli de Caso despidió a su madre

A días de la noticia, fue la misma Eli de Caso quien se refirió al tema a través de su Instagram, en donde cuenta con 67 mil seguidores. La comunicadora se despidió de su progenitora con un sentido mensaje de agradecimiento por haberla tenido en su vida.

“Hoy partió mi madre y siento una profunda gratitud de haberla tenido, pues a través de ella me convertí en la mujer que hoy soy, y lo valoro humildemente”, dijo en un comienzo. “Madre, entiendo tu partida y siento mucha gratitud de haberte tenido a mi lado. ¡Gracias mamá, te amo y no me desampares!”, agregó.

Finalmente, agradeció a sus seguidores por el apoyo brindado en estos momentos. “Muchas gracias a ustedes también por estar siempre conmigo y por sus muestras de cariño. ¡Un abrazo! Y gracias”, cerró, junto a una fotografía en la que aparecen ambas.