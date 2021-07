Michelle Adam celebra el cumpleaños de su pareja con romántico mensaje: “Te admiro y te deseo”

Este miércoles, Michelle Adam utilizó las redes sociales para dedicarle un romántico mensaje de cumpleaños a su pareja, Marcelo Ortiz. La meteoróloga de Mega, quien cuenta con 256 mil seguidores en Instagram, compartió una serie de fotografías junto a su amado, a quien expresó su afecto mediante cariñosas palabras en la plataforma.

“Hoy es un día muy especial porque está de cumpleaños el hombre que amo con todo mi corazón. Este morenazo que me encantó con todos sus detalles”, dijo al comienzo de su mensaje, con el que celebró el nuevo año de su pareja.

Michelle Adam junto a su pareja, Marcelo Ortiz – Instagram

“Te deseo lo mejor en este nuevo ciclo, te admiro y te deseo, gracias por compartir tu vida conmigo… Ya podremos volver a hacer las cosas que nos gustan, mientras seguiremos disfrutando cada día a la vez de la mejor manera. ¡Por más aventuras, prosperidad, abundancia y amor! #felizcumpleaños mi ❤ @marcelortizj“, cerró.

Junto a sus palabras, adjuntó varias fotografías junto a su pareja. Los registros fueron tomados durante una sesión fotográfica, cuyos resultados fueron agradecidos por la meteoróloga de Mega en la misma publicación.

“Gracias por compartir tu vida conmigo…”, señaló la meteoróloga – Instagram

Cabe señalar que Michelle Adam presentó a su pareja en 2018. Durante una entrevista con LUN, comentó: “Estoy partiendo una relación, pero no quiero contar por respeto a mis hijos. Él no es del medio. Uno nunca sabe si esto va a funcionar o no, pero por lo menos vuelves a creer en el amor”.