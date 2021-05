La pregunta de José Antonio Neme que sorprendió a Michelle Adam en el “Mucho Gusto”

Desde la llegada de José Antonio Neme, el matinal Mucho Gusto ha experimentado un vuelco en el tratamiento de los temas, pues el programa buscaba ser un espacio para abordar la contingencia en un equipo que ya conformaba Paulina de Allende-Salazar y Diana Bolocco.

Si bien durante el último tiempo le han dado cabida a temas políticos y sociales, también han tenido espacio para distenderse y lanzar algunas bromas. Es lo que pasó la mañana de este lunes, cuando el periodista lanzó una inesperada pregunta a Michelle Adam, mientras esta entregaba el reporte meteorológico.

“Quería preguntar otra cosa que no tiene nada que ver con el tiempo. Es una pregunta súper espontánea que me surge. ¿Cómo es la Tonka? Yo no la conozco”, consultó sorpresivamente.

Ante las palabras del animador, la meteoróloga contestó con otra pregunta. “¿No la conoces?“, dijo. Sin embargo, Neme insistió indicando: “no la conozco personalmente, entonces… ¿Cómo es la Tonka?”.

Michelle Adam fue sorprendida con una pregunta de José Antonio Neme – Mega

“Es simpática. Es muy simpática, amorosa, buena compañera“, respondió Michelle Adam. En ese momento, Diana Bolocco intervino con un comentario. “Arriba se desmayaron. Nunca más hablaron. Ya, ¿quieres preguntar por alguien más? ¿Polo Ramírez, Amaro?”, dijo.

“No, esos no me interesan”, señaló José Antonio Neme. “¿Y te interesaría qué cosa de la Tonka, si se le vienen días nublados, despejados?“, volvió a preguntar Diana Bolocco, aunque esta vez el periodista contestó en extenso.

“A la Tonka que se le vengan días despejados porque es una mujer muy talentosa”, pidió. “Un besito para la Tonka”, agregó Michelle Adam, antes de que el periodista rematara con un nuevo comentario. “Es buena esta cosa de fraternidad entre los compañeros de canal… ¡Ahora, dijo el otro jajaja! Para que vean que uno aprende en la vida. Hay cosas tuyas que ahora me gustan“, dijo a su compañera del panel.