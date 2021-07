Paty Maldonado recordó episodio vivido tras salida del “Mucho Gusto”: “Ese día lloré”

En un nuevo capítulo de Zona de Estrellas, Paty Maldonado habló sobre sus nuevos proyectos junto a Raquel Argandoña, y también sobre su salida de la televisión. Sobre esto último, la opinóloga se mostró afectada e incluso aseguró que sufrió acoso laboral. Sin embargo, sus declaraciones más llamativas vinieron momentos más tarde, cuando recordó un episodio ocurrido tras su marginación del programa Mucho Gusto, luego del estallido social en 2019.

“Viene diciembre, el 25 de diciembre. Mega, del año 2019 después del estallido. Y celebran la Navidad. Hacen el arbolito. Ya Karol Dance se había ido, no se olviden que había quedado una escoba tremenda con Karol Dance, los carteles, todo. Que había un cartel mío, si es que había, y había 800 mil del Lucho (Jara), 800 mil del Kike Morandé, 800 mil de la Bolocco, 800 mil de Karol Dance, y había uno mío. Para que ustedes vean la diferencia. Viene ese día, celebran la Navidad, y llega Karol al estudio, llegaron todos. Y a mí nadie me invitó ni nadie me llamó“, contó.

Paty Maldonado: “Lo encontré injusto”

“Tengo que reconocer que lloré”, admitió – Zona Latina

Paty Maldonado reconoció que se sintió afectada por lo sucedido. “Ese día tengo que reconocer que lloré, lloré. Seré hue… no sé, pero lloré. Yo no esperé una cosa como esa, no me lo merecía… ¿Por qué? ¿Qué les hice yo? Muy por el contrario. Darles siempre en 18 años la mejor sintonía, el mejor trabajo, la mejor responsabilidad“, señaló.

“Nunca tuvieron que decir la Paty Maldonado se mandó alguna cagá al aire. Nunca, porque nací siendo una buena profesional. Porque tuve un tremendo profesor, que era mi padre. Entonces eso me dolió. Me dolió porque lo encontré injusto. No era lo mejor. Creo que yo merecía una explicación y una invitación por último porque no va a volver más. No sé por qué, pero no va a volver más. Eso me dolió, chiquillos. Y todavía me duele”, remarcó.