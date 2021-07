Pascual Fernández realizó simbólico paseo con la urna de su perro Guero: “Siempre estaremos juntos”

Poco más de un mes ha pasado desde que Pascual Fernández comunicó el fallecimiento de su perrito Guero. El ex chico reality dio a conocer la información mediante una serie de videos, en los que relató lo sucedido.

“El Guero se ha muerto, ya no está conmigo. Se ha muerto de un infarto. Ya no va a estar más. No sé qué hacer, era mi hijo… era mi hijo“, dijo a través de sus historias.

“Él estaba bien, le habían hecho una ecografía. Estaba bien”, agregó, indicando que no se pudo despedir de su mascota, la que incluso lo acompañó en su paso por el reality ¿Volverías con tu ex? (2016), de Mega.

Pascual Fernández dio un paseo con la urna de Guero

A un mes de la partida de Guero, Pascual Fernández compartió un emotivo registro dando cuenta de su rutina tras la partida del can. Se trata de un breve clip, en el que enseñó la urna en la que descansan los restos de su perrito, y que llevó a dar un simbólico paseo junto a sus otras dos mascotas.

Urna de Guero, mascota de Pascual Fernández – Instagram

“Esta es la urna donde Guero descansa en forma física pero su espíritu sigue más unido a mí que nunca… Creía importante dar un paseo los tres juntos como lo hacíamos siempre. Fue muy extraño, pero me sentí muy bien porque fue como si realmente me pudiera despedir de mi niño como se merece… Aunque sé que haré más paseos de esta manera simbólica, que me calma el corazón…”, escribió junto al video.



“Me preguntáis cómo hago para superar este dolor… Ya os adelanto que no es posible superarlo, solo aceptarlo y sentirlo en las señales que el universo me manda a través de él. Al fin y al cabo, sin la muerte no habría vida… Sin el miedo de morir, no apreciaríamos lo hermoso de vivir”, agregó a modo de reflexión.

Por último, Pascual Fernández aseguró que la pandemia ha sido el periodo en el que más ha crecido y que tras la dolorosa pérdida que vivió, ha encontrado bienestar en la compañía de su perrita Trufa. “Estos años de pandemia y pérdidas irremplazables, han sido los años donde más he crecido como ser humano, donde más estoy cultivando mi alma y mi mente… Y a pesar del dolor tengo a mi trufa adoptado chileno que me llena de felicidad y amor…”, dijo.



“Cuando esté preparado de nuevo y la vida haga que me enamore a primera vista de otro ángel de 4 patas… aumentaré de nuevo la familia… Ahora solo agradezco que estuvieras a mi lado y fueras mi mejor amigo, el hijo que nunca tuve, la novia que me comprendía con solo mirarme y el lugar donde podía volver en mis noches de llantos. Siempre estaremos juntos. Te amo”, cerró.