Pascual Fernández lamenta la partida de un ser querido: “Él estaba bien”

Una triste noticia fue la que entregó Pascual Fernández a través de redes sociales, en donde informó sobre el fallecimiento de su perro Guero. El ex chico reality se comunicó mediante el formato historias, compartiendo una serie de videos en los que relató lo sucedido.

“Tengo que daros una noticia muy mala”, dijo rompiendo en llanto. “El Guero se ha muerto, ya no está conmigo. Se ha muerto de un infarto. Ya no va a estar más. No sé qué hacer, era mi hijo… era mi hijo“, agregó, visiblemente afectado.

Pascual Fernández: “No me pude despedir”

Recordemos que Pascual Fernández llegó acompañado por su perro a las grabaciones del reality ¿Volverías con tu ex? (2016), de Mega. Su mascota lo acompañó durante todo el encierro y formaba parte del día a día en la casona habitada por varios participantes.

“Él estaba bien, le habían hecho una ecografía. Estaba bien”, continuó, explicando que no se pudo despedir. “No me pude despedir, es duro no poder despedirte de tu hijo cuando se va… ¡Oy, Dios mío, no saben cómo me siento!“, dijo.

“Qué locura, es una locura. No me lo creo, estoy como un poco en shock”, comentó en otro video. Posteriormente, reveló que Guero estaba de cumpleaños el 9 de junio, por lo que apenas faltaban unos días para la celebración. Por su parte, el ex chico reality cumple el día 10 del mismo mes.

“Íbamos a celebrar juntos. No he podido despedirme de él. Él era mi vida, lo juro. Él era mi alma. Lo que más he amado en mi vida era él“, señaló, para luego enseñar el altar improvisado que le hizo a su fallecido perro.

El altar de Pascual Fernández a Guero – Instagram

“Hasta el cielo se ha puesto a llorar”, indicó en un video mostrando el cielo lluvioso. En una nueva historia, volvió a grabar el cielo y acompañó el registro con el mensaje: “Parece que no soy el único que llora… Tranquilo mi niño, pórtate bien allí arriba… que aquí todos te queremos”. “Los relámpagos son ladridos de él avisándome que ya llegó. Gracias universo por esta señal en forma de tormenta”.