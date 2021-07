El hijo de Britney responde a quienes aseguran que está “atrapada”

El caso de Britney Spears sigue dando mucho de qué hablar y es que conforme avanzan los días siguen saliendo más situaciones que rodean los abusos de su padre.

La cantante logró lo impensable al hablar “de frente” en una audiencia sobre el horror detrás de la tutela que ha tenido su padre desde hace más de una década.

La frase “sólo quiero recuperar mi vida”, parece haberse quedado en la memoria colectiva pues por todas partes se sigue exigiendo la liberación de la intérprete de Baby One More Time.

Sin embargo, un inesperado mensaje de su hijo Jayden Federline sacudió a todos.

De acuerdo con el portal Breathe The Heavy, el adolescente de 14 años escribió en Instagram que su madre no está “rehén” y que “se encuentra bien”.

“Relájate hermano, no es como que esté rehén, ella está bien”, señaló Jayden con emoticonos de hartazgo.

Un usuario le respondió que no tenía que dar explicaciones a nadie pues ella es su madre y la conoce mejor que nadie, comentario que agradeció.

Britney reveló que está cansada de pretender que todo está bien

El mensaje de Jayden causó confusión tras las declaraciones de la cantante durante la audiencia y sobretodo, después de que en su cuenta de Instagram escribiera “que no quiere que la gente piense que su vida es perfecta porque no lo es”.

“Sólo quiero contarles un pequeño secreto que creo que como personas todos queremos la vida de un cuento de hadas y, por la forma en que he publicado, mi vida parece verse y ser bastante sorprendente (…) Traigo esto a la atención de la gente porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta porque DEFINITIVAMENTE NO ES EN ABSOLUTO (sic)”, decía una parte de su nota.

Cabe mencionar que durante mucho tiempo, los seguidores de la cantante expresaron consternación por las publicaciones en las que aparece bailando o diciendo frases al azar. También señalaron que muchas imágenes habían sido tomadas el mismo día y publicadas en diferentes momentos para mantener la cuenta “al día”.

Eso sí, aún en medio de la polémica, Britney ha podido estar cerca de sus hijos, asegurando que son su mayor fuerza.

“Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien!!!!”, escribió Spears en una publicación de marzo en la que posaron juntos.

La renuncia de Larry Rudolph como manager de Spears

Otra situación que llamó la atención fue la reciente renuncia de Rudolph como manager de la cantante tras 25 años de servicio. A través de una carta Jamie Spears, padre de la cantante y a la abogada Jodi Montgomery, administradora de la fortuna de Spears, Rudolph citó que la “intención de renunciar oficialmente” se debe a que la cantante aseguró que no volvería a los escenarios.

El hombre aseguró que nunca estuvo involucrado en la tutela y que no sabe muchos detalles debido a que no tiene contacto con Britney desde hace dos años.

“Nunca he formado parte de la tutela ni de sus operaciones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles. Originalmente fui contratado por solicitud de Britney para ayudarla en su carrera. Mis servicios profesionales ya no son necesarios”, se lee en la misiva.

La negación del retiro de la tutela

Britney no es libre de elegir qué cantar, ni cuándo ni dónde; no puede hacer uso de su propio dinero, ni tampoco salir con quien quiera. También ha tomado medicamentos contra su voluntad y fue obligada a llevar un DIU para no tener más hijos.

Pero sin importar el crudo testimonio de la intérprete de Baby One More Time, un juez ha negado su petición de retirar la tutela hasta que presente una petición formal para terminar el arreglo.

