Cecilia Bolocco lamenta la muerte del hermano de Cristián Sánchez: “Es un día triste…”

Luego que se conociera la partida de Aníbal Sánchez, hermano del animador Cristián Sánchez, fueron varias las figuras del espectáculo las que se refirieron al tema brindando mensajes de apoyo a su familia. Una de ellas fue Cecilia Bolocco, quien lamentó lo sucedido al comienzo de su programa radial, con una sentida reflexión en torno a la partida de su cercano.

Recordemos que la ex Miss Universo es la hermana de Diana Bolocco, quien se casó con Cristián Sánchez en el año 2013. “Es un día triste, aunque no estoy tan desanimada o acongojada, pero la situación que quiero compartir con ustedes me llegó muy profundo a mi corazón. Se trata de nuestro querido Aníbal Sánchez, hermano de Cristián, marido de Diana. Estuvo batallando contra un cáncer al sistema nervioso central desde fines del 2019“, partió diciendo.

Cecilia Bolocco: “¡Cuánto te vamos a extrañar!”

Cecilia Bolocco explicó que tanto ella como su hijo Máximo tuvieron la oportunidad de compartir con Aníbal Sánchez mientras el menor se trataba en el mismo recinto médico que este.

“Lo fuimos a ver con Máximo cuando recién regresamos a Chile tras su tratamiento, para combatir su cáncer, y nos enteramos que estaba en una situación muy similar. Lo acompañamos en el hospital y nos fuimos enamorando cada vez más de él, de sus hijas, señora y su familia“, comentó.

Aníbal, hermano de Cristián Sánchez – Instagram

“Aníbal partió ayer y lo hizo de una manera muy especial. Rodeado de la gente que lo ama, sus hijas que le pintaron corazones en su cuerpo. Fue muy conmovedor y la verdad es que me quiero quedar con estas señas de amor y tanto cariño”, agregó sobre el momento de su partida.

“Para quienes somos creyentes, la muerte es solo un paso, pero ¡cuánto te vamos a extrañar!”, continuó la ex Miss Universo. “Dejaste tanta enseñanza, tantas sonrisas, fuiste un hombre que te pusiste al final de la cola, querías ayudar a otros primero y llevaste esta enfermedad con una fortaleza asombrosa“, remarcó.