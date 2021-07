Carmen Gloria Arroyo explicó su ausencia en “Podemos Hablar”: Sufrió problema de salud

Preocupación generó la abogada Carmen Gloria Arroyo, luego que no participara del nuevo capítulo del programa Podemos Hablar, de Chilevisión. Su ausencia se debió a un problema de salud que presentó, del que entregó detalles posteriormente.

Carmen Gloria Arroyo estaba invitada al espacio de conversación conducido por Julián Elfenbein. Contaba con los permisos correspondientes en el contexto de pandemia y, pese a gestionar la visita, su llegada a urgencias le impidió concretarla.

En conversación con Página 7, la abogada reveló que fue afectada por una alza de presión. “No se me pasaba (la hipertensión), hablé con mi cardiólogo y terminé en la clínica. Me pusieron medicamentos, me hicieron un examen de contraste igual, por un posible riesgo de Accidente Cerebrovascular (ACV). Tenía mucho dolor de cabeza“, comentó.

Canal 13

“Esto se provoca por el estrés del trabajo, y todas las actividades del último tiempo. Además, debido al coronavirus he dejado de tener mis controles y estoy hace un año y medio con los mismos medicamentos, sufro de hipertensión que debe mantenerse estable”, agregó.

Lo anterior impidió que la abogada pudiera asistir al programa de Chilevisión el pasado 2 de julio, puesto que acudió a una clínica para tratar su problema de salud. Su última participación en un programa fue en mayo pasado, cuando formó parte del espacio de entrevistas De tú a tú, de Canal 13.

Carmen Gloria Arroyo recordó el abandono de su padre

En la instancia, la abogada conversó con Martín Cárcamo sobre distintos aspectos de su vida, incluyendo el abandono de su padre. “Un día mi papá entró a mi pieza. Fue muy raro que desapareciera. Se despidió igual como todas las mañanas, me dio un beso en la frente como lo hacía siempre, y salió“, contó.

La abogada señaló que su padre viajaba constantemente al sur de Chile. “Seguramente no andaba viendo nada de trabajo, andaba enfiestado. Mi mamá decía que estaba trabajando en el sur. Siempre lo protegía. Incluso, cuando mi papá desapareció y no teníamos nada, ni un peso, ella decía ‘es tu papá, respeta'”, agregó.

Consultada por el momento en que su padre se fue de la casa, Carmen Gloria Arroyo recordó que “fue un día como cualquiera”. “Él entró, me dio un beso en la frente y salió. ¿Cuándo empecé a buscar detalles? Cuando me di cuenta de que no iba a volver. Cuando empecé a asumir que esa había sido una despedida”, precisó.