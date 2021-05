Carmen Gloria Arroyo recordó el abandono de su padre: “Me dio un beso en la frente y salió”

La abogada Carmen Gloria Arroyo se sinceró sobre uno de los momentos que marcó su vida: el abandono de su padre. En conversación con Martín Cárcamo, en De tú a tú, contó que “se fue de la noche a la mañana“.

“Un día mi papá entró a mi pieza. Fue muy raro que desapareciera. Se despidió igual como todas las mañanas, me dio un beso en la frente como lo hacía siempre, y salió“, explicó. La abogada señaló que su padre viajaba constantemente al sur de Chile.

“Seguramente no andaba viendo nada de trabajo, andaba enfiestado. Mi mamá decía que estaba trabajando en el sur. Siempre lo protegía. Incluso, cuando mi papá desapareció y no teníamos nada, ni un peso, ella decía ‘es tu papá, respeta'”, agregó.

Carmen Gloria Arroyo en De tú a tú – Canal 13

Carmen Gloria Arroyo recordó el día que se despidió de ella

Consultada por el momento en que su padre se fue de la casa, Carmen Gloria Arroyo recordó que “fue un día como cualquiera”. “Él entró, me dio un beso en la frente y salió. ¿Cuándo empecé a buscar detalles? Cuando me di cuenta de que no iba a volver. Cuando empecé a asumir que esa había sido una despedida”, precisó.

La abogada reveló que empezó a notar ciertos cambios en su madre. “Empecé a notar rara a mi mamá, muy deprimida, me parecía que lloraba y me empezó a preocupar. Hasta que un día nos dijo: ‘bueno, tu papá no va a volver. Nos vamos a quedar acá, vamos a seguir todo igual, pero tu papá parece que se va a quedar en el sur‘. Habían pasado dos meses. Me sentí traicionada. Pasaron años en que yo esperaba que en algún minuto apareciera”, contó.

“Fui súper injusta con mi mamá en ese minuto”, dijo la abogada – Canal 13

Además reconoció que culpó a su madre por lo sucedido. “Le echaba la culpa a ella”. “Cuando mi papá se fue de la casa yo sentí que quedaba con el ‘enemigo’ (…) Fui súper injusta con mi mamá en ese minuto, porque crecí con esa idea hasta los 17 o 18 años que yo busqué a mi papá, pensando en que mi papá no me iba a ver porque le tenía miedo a mi mamá o porque mi mamá hacía o decía algo”, dijo.

Se enteró de la muerte de su padre por casualidad

Durante la conversación, la abogada contó que una vez viajó al sur para reencontrarse con su padre. Sin embargo, este no quiso recibirla. Años después, este la buscó y alojó en su hogar, pero nuevamente la abandonó. “Nunca más lo vi en mi vida. Hizo lo mismo dos veces y por culpa mía. Porque yo lo fui a buscar”, señaló.

Más tarde contó que su padre falleció y que solo se enteró cuando tuvo que hacer un trámite en el Hospital de Carabineros. “Salí de ahí y fue súper raro porque me provocó llanto, me dio pena. Y yo decía ‘por qué tengo pena si es un viejo de mierda que nunca me quiso, que nunca se preocupó por mí, que me debiera dar lo mismo’. Estaba en el auto y me dije ‘soy huérfana'”, recordó.

Consultada por si le diría algo a su padre, Arroyo contestó: “Te perdono, pero no sabes lo que te perdiste. Qué pena por lo que te perdiste. Nada más”.