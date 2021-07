Presentadora de “Lo sé todo” confirmó que se contagió de COVID-19 a pesar de estar vacunada

Durante el último año, Colombia y el mundo han pasado por una situación muy complicada. Presentadora de “Lo sé todo” confirmó que se contagió de COVID-19

Esto, debido a la pandemia por la COVID-19, por la que bastante gente se ha enfermado y otros han muerto.

En Colombia se adelanta el plan de vacunación, aunque este va a un ritmo menor del esperado.

Sin embargo, muchos ya han sido vacunados contra el virus con las diferentes opciones que llegaron al país.

Al mismo tiempo el país pasa por un nuevo pico de contagios que parece aún no llegar a su fin.

Durante varios días consecutivos se han roto récords en el número de contagiados y fallecidos.

Como era de esperarse, varias figuras de la farándula colombiana se han contagiado.

Así ha sucedido con actores y actrices como Luly Bossa, Sebastián Caicedo, Jairo Camargo, Lady Noriega, entre otros.

Aunque a todos les ha dado de manera diferente, se han recuperado con éxito.

Ahora, una nueva personalidad de la farándula se ha contagiado junto a su hija.

Se trata de Alejandra Serje, quien actualmente es una de las presentadoras de “Lo sé todo”.

Durante la semana pasada informó a sus seguidores a través de sus historias que estaría ausente del programa.

Esto, porque se sentía un poco mal y tenía congestión nasal, por lo que pensó que tenía gripa.

Por responsabilidad decidió que no estaría junto a sus compañeros, para prevenir cualquier situación.

Días después tomó la decisión de tomarse la prueba de COVID-19 para descartar el virus.

Al hacerla, tanto ella como su hija resultaron positivas, y tienen el virus.

Así lo comunicó ella en sus redes sociales, en las que ha mostrado que recibió la noticia de la mejor manera.

“POSTIVAS!!! Muy positivas ante la vida y confiando en Dios que este tiempo será para disfrutarnos, y para que nuestro amor crezca mucho más ❤️ Los queremos mucho, gracias por tantos mensajes y oraciones ❤️🙏🏻🤍🏡 El temido virus llego a casa 🏡 🦠”, escribió.

Presentadora de “Lo sé todo” confirmó que se contagió de COVID-19

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos les desean una pronta recuperación.

De la misma forma lo han hecho sus compañeros Elianis Garrido y Ariel Osorio.

Ella escribió que las ama y espera que “Dios las guarde”, mientras que él le dejó saber que también las ama y “está con ella”.

Otras personalidades de la farándula como Violetta Bergonzi y Paola Jara también han dejado mensajes en la publicación.

Parece que por ahora las dos se encuentran muy bien de salud y recuperándose en su casa.

A través de sus historias Serje a mostrado a su hija haciendo terapias de respiración y coloreando.

Por otro lado, agradeció todos los mensajes que ha recibido por parte de amigos, colegas y seguidores.

Vale la pena mencionar que hace unas semanas la presentadora viajó a Estados Unidos y se vacunó.

Al parecer esto no tiene nada que ver con su diagnóstico actual, pues estar vacunado no garantiza que la persona no pueda contagiarse.

Por ahora los seguidores de la presentadora están más que pendientes de sus redes sociales y cada una de sus publicaciones.

SIGA A NUEVA MUJER EN GOOGLE NEWS ACÁ.