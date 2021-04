Jairo Camargo se suma a la lista de las personas que se han contagiado con el virus de la COVID-19. Jairo Camargo ya superó la COVID-19 y lo celebró besando a su esposa

Así lo dio a conocer su esposa Patricia Tamayo hace varios días a través de redes sociales.

Lo hizo por medio de la red social Instagram y con un conmovedor mensaje dio la noticia a sus seguidores.

“Me asomo y lo miro, no puedo evitarlo. Ha sido duro saber que él es positivo pero más difícil no poder abrazarlo, ni pasarle alguito que necesite o ver una película juntos”.

Desde entonces con varias publicaciones en Instagram, la actriz ha documentado cada momento del avance del actor.

Por eso, el 16 de abril, muchos quedaron bastante preocupados tras ver un video.

Allí ella reveló que el actor tuvo que ser hospitalizado en Bogotá.

Y es que tras seis días de estar con el virus, su esposa nuevamente contó cómo llevaban el proceso, dijo que Jairo presenta dolor “Le duelen mucho sus manos y la espalda, pero sus pulmones están fuertes”.

Además agregó que el olfato y el gusto siguen intactos lo mismo que las ganas de comer.

La actriz recibió todo tipo de comentarios enviándoles las mejores energías y deseos.

Y es que estos días tampoco fueron nada fáciles para ella, aunque no está contagiada.

Tamayo, afirmó en varias ocasiones que ver a su esposo enfermo ha sido muy difícil.

Patricia dijo que le cuesta mucho no poder abrazarlo, incluso habló de sentirse impotente de no poder hacer más por él.

“Me apena verlo así, me siento impotente. Hoy he estado cansada, las últimas dos noches no he dormido muy bien, abrazo al conejo rosado con todas mis fuerzas imaginando que es mi esposo pero mil pensamientos pasan por mi cabeza como las ovejas”.