Anita Reeves y Gloria Münchmeyer lamentan la partida de Eliana Vidiella

El pasado 1 de julio, se dio a conocer la muerte de Eliana Vidiella, hermana del reconocido actor Tomás Vidiella que en marzo pasado falleció producto del Covid-19.

La información fue revelada por la Corporación de actores de Chile, ChileActores, con una publicación en su cuenta de Twitter. Por su parte, Anita Reeves se mostró sorprendida por el hecho, especialmente debido a la partida de varios cercanos en el último tiempo.

“Es de no creer, realmente. Ella tuvo una complicación, tuvo un infarto gastrointestinal que le complicó todo y finalmente tuvo un paro cardiorrespiratorio. Se complicó y se complicó, y no hubo caso. Estaba en la clínica hace un día y medio”, dijo en conversación con LUN.

Anita Reeves explicó que con Eliana Vidiella se conocían de toda la vida, y que incluso habían hablado recientemente debido a que la actriz quería entregarle algunas de las pertenencias de su hermano. “Le dije que estaba en cuarentena, pero también me daba un poquito de pudor. Hoy (este jueves) en la mañana no podía creer la noticia. Es mucho para mí porque se me han muerto muchos amigos en pocos meses como Tomás, Pato Araya (peluquero), Óscar Castro (actor y director teatral) y ahora ella“, comentó.

Gloria Münchmeyer por muerte de Eliana Vidiella

Otra de las que lamentó la partida de la actriz, fue Gloria Münchmeyer, quien se refirió a la estrecha relación que existía entre Eliana y Tomás Vidiella. “Más que hermanos eran como gemelos, tenían una simbiosis increíble. Habían hecho todo juntos desde chicos. Eran muy unidos“, comentó al respecto.

“Cuando murió Tomás inmediatamente me preocupé por la Eliana, porque me dije a mí misma qué va a hacer, Dios mío. Todo lo que hacía, todo lo que pensaba, todo lo que resolvía, era con Tomás. Claro que tenía una familia, un marido y una hija maravillosa, pero su partner era Tomás, su vida era Tomás. Y además de perderlo de esa forma, de esa forma tan estúpida”, agregó.

Gloria Münchmeyer enfatizó en el vínculo entre los hermanos, indicando que “hacían todo juntos. Los trabajos, los proyectos, los paseos. Iban a todas las obras juntos, pelaban juntos. Realmente es una pérdida irreparable“.