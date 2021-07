Eliana Vidiella falleció cuatro meses después que su hermano, el reconocido actor Tomás Vidiella

Este jueves, se dio a conocer el triste fallecimiento de la actriz Eliana Vidiella, hermana del reconocido actor Tomás Vidiella, quien en marzo pasado murió tras contagiarse de Covid-19 durante su participación en la obra Orquesta de Señoritas.

La información fue dada a conocer por la Corporación de actores de Chile, ChileActores, a través de su cuenta de Twitter. “Un día triste. Hoy despedimos a nuestra socia, la actriz Eliana Vidiella. ‘La Nany’, como le decía su hermano Tomás, fue la compañera inseparable de todas sus aventuras teatrales. Hoy nos quedamos con su voz profunda, su humor imbatible y su dedicación absoluta al teatro chileno”, escribieron.

Eliana Vidiella, hermana de Tomás Vidiella falleció cuatro meses después que el actor – Instagram

Eliana Vidiella participó en producciones de Canal 13 y TVN, y fundó varias compañías de teatro. Su muerte se produjo cuatro meses después de la partida de su hermano, quien falleció el pasado 10 de marzo. Un hecho catalogado por ella misma como “una puñalada en el corazón“.

En una de sus últimas entrevistas, la actriz se refirió a la muerte del actor repasando las acusaciones en contra de Cristián Campos, a quien muchos apuntaron como el responsable del brote en la obra. “¿Cómo controlas tú, que estás en un montaje de teatro, que otro actor, como es el caso de Cristián, estuviese en la televisión, donde hay una cantidad enorme de gente? No le vas a decir que no vaya a trabajar allá. No puedes. Es una decisión de él. Si se contagió allá, eso no lo sé. Se lo digo porque sé que fue el primero que dio positivo cuando le hicieron un PCR en el canal, en Mega”, señaló en conversación con Revista Ya.

“Yo no quiero culpar a nadie. Si nombro la circunstancia de que Cristián llegó con esa cuestión positiva es por una cosa histórica, porque se supo que era sí. Pero no tengo absolutamente ningún sentimiento contra él, ni uno, como creo que nadie de los que se contagiaron en Orquesta de Señoritas lo tiene”, aclaró.