Gabriel Peralta tras saber que se convertirá en padre: “No reaccionaba”

Hace unos días, Gabriel Peralta reveló que se convertirá en padre junto a su esposa, la empresaria Michelle Yankelevich. El bailarín dio a conocer la noticia realizando un popular desafío de Instagram, el que consiste en enseñar una serie de atuendos al ritmo de la música.

Al final del video, la esposa del integrante de los Power Peralta apareció con un destapado atuendo, con el que dejó en evidencia su abultado vientre. De esta manera, confirmaron la llegada de un nuevo integrante a su familia y provocaron la reacción inmediata de sus seguidores.

“Ahora somos tres“, escribió Gabriel Peralta brevemente, junto al registro que ya supera los 80 mil me gusta. Por su parte, Michelle Yankelevich agradeció las muestras de cariño y a quienes la acompañaron durante la producción.

¿Cómo reaccionó Gabriel Peralta a la noticia?

Tras dar a conocer la noticia, Yankelevich respondió algunas dudas sobre el embarazo en sus historias, a través del formato preguntas y respuestas. Consultada por cómo reaccionó su esposo ante el anuncio, la empresaria reveló que no fue como esperaba.

“Fue súper fail en verdad. De hecho yo lo grabé y lo tuve que borrar de lo mal que quedó el momento”, contó en un video. “Yo pensaba que Gabo iba a saltar y correr de felicidad por toda la casa y la verdad es que… Era especial porque él quería ser papi hace harto rato, pero como que quedó muy en shock, muy en shock, como que no reaccionaba“, agregó, revelando que le pidió a su pareja que le fuera a hacer un sándwich mientras ella se hacía un test de embarazo.

Michelle Yankelevich reveló cómo reaccionó Gabriel Peralta tras enterarse que serán padres – Instagram

Por su parte, Gabriel Peralta explicó que “fue demasiado inesperado. Me agarró en un momento en que lo último que se me hubiera venido a la cabeza era eso. Yo pensé en confeti, que armara una coreografía, pero no“. “Yo traía un pancito con palta y me salen con la noticia”, agregó el bailarín entre risas.