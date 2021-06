Periodista de “Aquí Somos Todos” revela los comentarios que recibe por su cuerpo

A través de redes sociales, el periodista de Aquí Somos Todos, Matías Vera, dio a conocer los mensajes que ha recibido en torno a su aspecto físico. Y es que el comunicador ha experimentado una notoria pérdida de peso, luego de ponerse una manga gástrica el año pasado.

Junto con la cirugía, Matías Vera tuvo que cambiar su estilo de vida y alimentación. Sin embargo, su transformación no ha estado exenta de críticas, tal como lo evidenció mediante sus historias de Instagram compartiendo algunos de los mensajes que ha recibido.

Matías Vera, periodista de “Aquí Somos Todos”, mostró los mensajes que ha recibido en torno a su cuerpo – Instagram

Mensajes como “eras tan bonito así semi gordito“, “se te ve el cráneo marcado“, “no te estás viendo bien, ya tienes cara de enfermo”, y “eras más humilde y te veías mejor”, son parte de la tónica que se repite en la plataforma. Algo a lo que se refirió mediante una reflexión, en la que también advirtió que no permitirá que aquellos comentarios vanidosos desestabilicen el amor propio que ha logrado volver a sentir.

“Sí, efectivamente estoy más flaco. Llevo meses viviendo un cambio total de alimentación y estilo de vida. No ha sido nada de fácil y por lo mismo, no voy a permitir que comentarios vanidosos desestabilicen el amor propio que tanto me ha costado volver a sentir”, dijo el periodista de Aquí Somos Todos.

“Que delgado estás Matías”, es uno de los mensajes que exhibió en redes sociales – Instagram

“Entiendo que cada uno tiene derecho a opinar. Lo respeto. Pero cuando tú opinión viene desde el desconocimiento y la superficialidad: no le estás aportando nada a nadie“, agregó, indicando que ha tenido “discusiones duras incluso en mi trabajo cuando he sido víctima de ataques hacia mi cómo me veo. En estoy no voy a ceder”.

“Si el cuerpo no es tuyo, es bastante simple: NO OPINES. El gordo sabe que está gordo cada mañana cuando se ve al espejo. Lo mismo con el flaco. Ninguno de los dos necesita que se lo digas y se lo restriegues en la cara. Guárdatelo. Nadie te pidió tu opinión”, continuó. Finalmente, Matías Vera explicó que “la mayor parte del tiempo desconocemos la lucha interna que vive el del lado. No sabemos qué efectos podría generar un comentario tan superfluo como: ‘Que estás flaco/gordo’, ‘En serio te vas a poner eso’ y tantos otros ejemplos”.

“Seamos un poquito más conscientes. Más amorosos. Más respetuosos“, cerró.