Ricky Martin y las fotos por las que perdió seguidores y se decepcionó de sus fans

Ricky Martin se mostró decepcionado por algunos de sus seguidores luego de ser criticado por las fotografías que publicó junto a su esposo Jwan Yosef, en conmemoración del mes del orgullo gay.

El cantante compartió hace algunas semanas en sus redes sociales cuatro románticas imágenes al lado de su pareja.

Desde entonces comenzó a notar que ha perdido seguidores, además, de recibir mensajes hirientes en la publicación.

Las imágenes fueron parte de la edición especial de la revista CAP 74024, en conmemoración del Día del Orgullo.

En las postales se mostraron abrazados, envueltos en su amor y complicidad.

El boricua compartió un mensaje reflexivo junto a una imagen donde luce uñas postizas en colores llamativos.

De esta manera demostró que no le teme al que dirán y seguirá firme en hacer respetar los derechos de quienes tienen gustos diferentes.

View this post on Instagram

Ricky aseguró que no se esperaba que tantas personas decidiera hacer unfollow, sin embargo, expresó que eso no es lo que le importa sino “el mensaje que hay detrás de su decisión”.

“Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva”, continuó.

El rechazo y negación de las personas para la comunidad LGBT+ le hizo recordar a Ricky lo vulnerable que se ha sentido al ser rechazado y criticado a lo largo de su vida por tener gustos diferentes.

“Me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual; ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, confesó.