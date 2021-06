“¿Te das cuenta de que es levantada de nalgas?”: Sergio Rojas opina sobre Fran García-Huidobro tras polémica en “Yo Soy”

Sin pelos en la lengua se refirió Sergio Rojas a la animadora Fran García-Huidobro tras la polémica que surgió a raíz de los dichos del imitador de Luis Miguel durante una transmisión en vivo. Ricky Santos, quien encarna al reconocido cantante en el programa Yo Soy, de Chilevisión, criticó la labor de la animadora y de la periodista Macarena Pizarro en su rol como jurados.

“¿Cómo se llama? Es que ni siquiera me acuerdo del nombre, era tan mala. La primera que estuvo. Ustedes me conocen, yo soy bien ácido, bien directo”, dijo sobre Fran García-Huidobro. “Ella se colgaba de todo lo que el resto del jurado hablaba, te daba un comentario sin ninguna base, sin ningún fundamento. No sabe de música, no cacha. Aceptar una invitación por ganar plata, encuentro que es súper bajo“, agregó.

Panelistas de “Me Late” repasaron polémica por dichos de imitador de Luis Miguel – TV+

En tanto, sobre Macarena Pizarro señaló: “Ella decía ‘qué buen trabajo, me alegro mucho de verte en vivo, Luis Miguel también hace así y pide sonido. Luis Miguel el año tanto hizo tal cosa y te voy a dar un consejo de Luis Miguel, el año 94 cantó con la corbata al revés…’. ¿De qué me sirvió eso? De nada”.

Sergio Rojas y su opinión en Me Late

En el capítulo del pasado martes, el panel de Me Late abordó la polémica que generaron los dichos del imitador de Luis Miguel. Daniel Fuenzalida cuestionó que “cuando uno va un programa de talentos, ¿tiene tanta opinión de quién es el jurado? Uno no debería opinar de quién es el jurado“.

Sergio Rojas discrepó de su opinión, señalando que “si soy cantante y va Américo yo escucho lo que tiene que decir, porque sabe de canto, vive del canto. Pero si vas tú, por ejemplo, no te escucharía, porque a dónde cantas“.

Sin embargo, el animador insistió en su postura, alegando que una persona no necesariamente tiene que dedicarse activamente al rol por el que es jurado. “Es como si un comentarista deportivo no pudiese comentar porque nunca ha estado en una cancha de fútbol”, dijo.

“Es que te quita puntos”, sostuvo Rojas, a lo que Fuenzalida replicó: “No. ¿Y si es un estudioso del fútbol y tiene opinión?“. Por su parte, Paula Escobar se comunicó con la animadora para conocer su reacción en torno al tema. “Yo hablé con Fran García-Huidobro. Y me puso ‘no me acuerdo ni siquiera quién es, ¡par favar!’“, indicó.

Sergio Rojas reaccionó tras polémica por dichos de imitador de Luis Miguel – TV+

En ese momento, Sergio Rojas arremetió con un particular comentario. “¿Pero te das cuenta de que es levantada de nalgas? Si a esta no le llegan las nalgas más arriba porque es chica, porque finalmente lo que hace es denostar a un participante. ‘Ay, que ni siquiera me acuerdo de quién es’. Que se vaya acordando, porque con toda la platita que le pagaron, mínimo que haya hecho una carpeta con cada uno de los los participantes”, sostuvo.

No obstante, Daniel Fuenzalida remarcó que “este participante debe seguir la personalidad de quién imita, si Luis Miguel es así“. “Ácido, pesado. Además está como blindado porque la gente dice que es uno de los favoritos, que ha pasado prueba tras prueba, incluso desafinando, pero igual pasa las pruebas. De la producción sería favorito. Y por eso que algunos compañeros que han salido del programa se han lanzado contra él porque dicen ‘¿por qué él sigue en la competencia?’“, complementó Luis Sandoval.

“Encuentro que las declaraciones de este artista son peyorativas, carentes de fundamento. También nombrar a una persona ‘¿cómo se llama esta persona?’. Si es profesional y está en la competencia esto le hace un poco favor referirse así a una mujer. Con las mujeres en general hay que tener un poquito más de consideración”, destacó Paula Escobar.