Ignacio Gutiérrez responde dichos de Hugo Valencia: “Creo que hay un tema personal conmigo”

Durante las últimas semanas, varios programas se refirieron al supuesto conflicto que habría dentro del matinal Buenos Días a Todos, aludiendo al animador Gonzalo Ramírez. Sin embargo, el tema escaló a tal punto que incluso apuntaron a personajes como Gino Costa e Ignacio Gutiérrez. Hugo Valencia se refirió a este último tópico en Me Late Prime, entregando su opinión en torno a la tensión que existiría entre ambos comunicadores.

“Lo primero, es que Gino dice la verdad. Él dice que no era, no es y dudo que sea amigo de Nacho (Gutiérrez). Eso es una realidad. Lo segundo, voy a decir lo que vi y lo que escuché. Siempre ahí en el set, buenas palabras de Nacho para con Gino. O sea, empoderándolo, diciéndole cosas como buenas, de que tenía que avanzar, crecer, etc. Distinto es lo que a Gino le puede haber llegado por detrás, de cosas que pueden haber ocurrido con Ignacio“, dijo en un comienzo, para luego revelar un aspecto que molestaba a todos los panelistas cuando él formó parte del matinal.

“Sí había algo real y que nos molestaba a todos por parejo y era que… (golpeó la mesa)”, señaló. “¿Que te callaran?”, preguntó Fuenzalida. “Sí poh, a todos. A todos“, precisó el periodista.

Sus palabras tuvieron una pronta réplica por parte de Ignacio Gutiérrez, quien en un capítulo de Cómplices, aseguró que “ese tema salió porque hay un par de personas ahí que les caigo mal. Integrantes del Bueno Días a Todos, que estaban cuando yo no quería que se hiciera farándula, ¿te acordai? Hugo Valencia, por ejemplo“.

“Hugo ha inventado mil cosas mías, mil. Yo me río, porque aparte son puras leseras. Yo no me voy a enojar porque dice que ‘entré al camarín y cerré la puerta muy fuerte’. Son huevadas, no hay nada grave (…) A mí me joroban otras cosas. Esos temas la verdad…”, agregó.

Ignacio Gutiérrez habló en Me Late

El pasado jueves, el panel de Me Late abordó nuevamente el tema, agregando las declaraciones entregadas por Hugo Valencia y la réplica del animador. En medio de la discusión, establecieron un contacto con Gutiérrez, quien se sinceró en torno a su relación con Valencia.

“Yo creo que Hugo nunca tuvo buena relación conmigo, y ya habría que preguntarle a él. Pero yo siempre tuve una buena relación con todos (…) Lo único que he dicho de Gino son puras cosas buenas, como de la Mari, como de Cristián (…) Yo lo que dije de Hugo es que creo que hay un tema personal conmigo porque son muchos los inventos sobre cosas que no han pasado“, dijo.

Además, fue enfático en señalar que “nunca he cerrado portazo, no he pegado patada en los camarines, no he maltratado jamás a nadie”.