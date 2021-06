Una crítica ‘inocente’ llevó a Kylie Jenner a rellenarse los labios y nos deja una lección

En la reunión de Keeping Up with the Kardashians a propósito del fin del reality show surgieron varias confesiones de las hermanas más famosas del mundo, y entre ellas resaltó la de Kylie Jenner, quien habló finalmente de su polémico relleno de labios y los motivos que la llevaron a modificar su cuerpo.

Para nadie es un secreto la gran transformación física que experimentó la joven de apenas 23 años, que sometió a varias cirugías plásticas y retoques estéticos para sentirse mejor consigo misma, en parte luego de recibir malos comentarios por parte de un pretendiente.

A Kylie realmente la afectó esta crítica, generando una inseguridad en ella.- Instagram @kyliejenner.

La verdadera razón por la que Kylie Jenner rellenó sus labios

“Tenía labios realmente pequeños, y en realidad nunca lo había pensado hasta que me di mis primeros besos y el chico me dijo, ‘Oh Dios, eres tan buena para besar, pero tienes labios tan pequeños’, o algo así. Desde ahí, sentí que no era digna de besar”, confesó en el programa según People.

En ese momento surgió una inseguridad en ella que la llevó a aprender técnicas de maquillaje para hacerlos lucir más voluptuosos y por último, Kylie Jenner visitó a un experto para utilizar ‘fillers’ en los labios, que están hechos con ácido hialurónico.

Nunca sabemos el impacto que tienen nuestras palabras en los demás.- Instagram @kyliejenner.

Es así como esta experiencia invita a reflexionar sobre el impacto que tienen las opiniones que damos sobre el cuerpo de terceros, ya que nunca sabemos qué tan fuerte o no es el autoestima de la otra persona, por lo que es preferible no emitir esta clase de comentarios.

El nacimiento de Kylie Cosmetics

Sin embargo, no todo fue negativo. Esta inseguridad la transformó en una rentable empresa que agrandó su fortuna y que se ha vuelto una marca insigne, que lleva su nombre y que produce algunos de los labiales más famosos del mundo.

“Creo que mi amor por el maquillaje empezó por mi inseguridad de mis labios. Luego me obsesioné con él porque me marcaba demasiado mis labios y eso me hacía sentir segura”, lo que le dio la idea de crear su marca, explicó.

