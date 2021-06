¿Adiós María Luisa y Martín? Advierten posibles cambios en la animación del Festival de Viña

Una verdadera bombita fue la que se dejó caer en el programa Cómplices, cuando los participantes de un nuevo episodio hablaron sobre la próxima edición del Festival de Viña. Fran García-Huidobro, Ignacio Gutiérrez y Cecilia Gutiérrez, se encontraban comentando el evento viñamarino, cuando de pronto Pancho Saavedra se unió a la transmisión.

“Justo que estábamos hablando de Viña. Pancho, ¿teni ganas de animar el nuevo Viña o no?“, preguntó el periodista al conductor de Lugares que Hablan. Sin embargo, este último comentó entre risas: “Pero es que te gusta hacer esas preguntas”.

“Me encanta, porque te empieza como a tiritar la pera“, agregó el comunicador. En ese instante, Cecilia Gutiérrez llevó la conversación a otro camino, revelando que había escuchado sobre un posible cambio de animadores.

Pancho Saavedra sobre Viña – Instagram

“Yo había escuchado una dupla por ahí ah… Karen Doggenweiler por TVN, Francisco Saavedra por Canal 13”, dijo. En ese momento, Pancho Saavedra aportó al diálogo con una información importante sobre la animación del Festival de Viña.

“Sabes lo que pasa… A mí me contaron, no sé si la voy a cagar aquí y el lunes me van a retar, que en TVN parece que este año tienen que escoger el hombre y parece que el 13 escoge la mujer“. “Eso es lo que yo había escuchado por ahí. Entonces a mí, la verdad, nunca me han dicho nada”, precisó.

Posteriormente, retomó la consulta de Ignacio Gutiérrez, sobre si le gustaría liderar el evento viñamarino, indicando que nunca le han comentado nada al respecto. “Alguna vez… Pero como que de verdad no ha sido tema para este año“, señaló.

Además, explicó que sería extraño para él hablar sobre un nuevo animador para el festival, cuando ya cuentan con Martín Cárcamo. “Martín, con todo el cariño que le tenemos nosotros, no es el animador oficial del Festival de Viña, ni la Mari es la animadora oficial del Festival de Viña”, indicó Fran García-Huidobro.