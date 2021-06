¿Te lo pondrías? Esposa de Justin Bieber fue criticada por usar este outfit durante visita al presidente de Francia

Justin Bieber viajó hasta Francia con su esposa Hailey Bieber para reunirse con el presidente Emmanuel Macron, y con la primera dama, Brigitte Marcon en el Palacio del Elíseo.

El canadiense asistió para realizarle una petición con motivo de festejar el Día de la Música, que se conmemoró con un concierto del artista Jean-Michel Jarre.

Bieber y su esposa no perdieron la oportunidad de presumir el momento y publicaron algunas fotografías del encuentro en sus redes sociales.

El look fuera de lugar de Justin Bieber y su esposa

Muchos han criticado la manera en la que asistieron vestidos para el encuentro formal, al romper las normas de los protocolos presidenciales.

Justin fiel a su estilo irreverente apostó por un traje con la chaqueta abierta y sus llamativas zapatillas Nike Dunk Low en color azul, que discrepaban totalmente de la vestimenta y agregó algunos collares.

Por su parte, Macron mantuvo un look clásico con traje y corbata.

Hailey fue sin duda la más comentada, no porque el vestido no estuviera increíble, sino porque no era acorde a la ocasión.

La modelo lució un vestido en tono nude en diseño cut-out de la firma Laquan Smith.

De cuello halter cruzado y con una abertura en el abdomen, mientras por atrás dejaba al descubierto toda su espalda.

La primera dama mantuvo la clase con un conjunto blanco impoluto mezclado por un vestido midi evasé de cuello caja y un abrigo a tono.

Sin duda, los Bieber apostaron por outfits indiscretos, algo que podría parecer un poco revelador para la agenda presidencial.

“El vestido está hermoso pero no es para el momento”, “Hailey pensó que iba a una party night”, “como va a asistir a una reunión presidencial vestida de esa manera”, “no es el vestido, es donde lo estpa usando”, son algunos comentarios que se leen en las plataformas digitales.

Más sobre este tema:

Los fans de Selena Gomez siguen atacando a la esposa de Justin Bieber y es momento de parar

El tatuaje que comparten Selena Gomez y Justin Bieber con significado especial

Justin Bieber y Hailey Baldwin apuestan al Street style

Te recomendamos en vídeo: