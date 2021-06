El novio de Andy era el villano de ‘El Diablo viste a la moda’ y nos enseñó a huir de hombres así

Han pasado 15 años desde el estreno de la película ‘El diablo viste a la moda’, que cambió el mundo de la moda y el cine.

Andy, interpretada por Anne Hathaway, y Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, se convirtieron en todos unos iconos de la moda.

Actualmente, sigue siendo una de las películas preferidas por todos, y recientemente el elenco se reunió de forma virtual.

En esta reunión revelaron muchos secretos, y tocaron un tema interesante, que siempre causó controversia.

El novio de Andy era el verdadero villano en ‘El Diablo viste a la moda’

Siempre se consideró a Miranda, la editora de la prestigiosa revista de moda Runway, como la villana de la película.

Y es que era una mujer exitosa, pero despiadada, fría, intimidante y muy exigente con sus trabajadores, especialmente con Andy, quien era su asistente.

Miranda mantenía a Andy muy ocupada, y ella prácticamente no podía tener una vida propia y fuera del trabajo, dejando plantado a su novio muchas veces por el trabajo.

Por esto, su novio, Nate, interpretado por Adrian Grenier, decidió terminar su relación con Andy, y todos culpaban a Miranda, por ser la causante de todo lo malo en la vida de su asistente.

Pero, realmente, el verdadero villano de la película era Nate, y el mismo actor lo confesó durante la reunión.

Y es que, en lugar de apoyar a su novia en su trabajo, donde estaba triunfando y le iba muy bien, y motivarla para que fuese una mujer exitosa e independiente, le exigía atención y se molestaba con ella.

“No se me había ocurrido hasta que comencé a pensar realmente en eso, y tal vez fue porque yo era tan inmaduro como Nate en ese momento, y en muchos sentidos es muy inmaduro. Todo se trataba de él y no buscaba apoyar a Andrea en su carrera”, dijo el actor.

Un hombre maduro siempre va a querer su pareja triunfe y cumpla sus sueños, y no será egoísta de pensar solo en él.

“Al final del día, es solo un cumpleaños, ¿verdad? No es el fin del mundo. Podría haber sido tan inmaduro como él en ese momento, así que personalmente no pude ver sus defectos. Pero después de un tiempo para reflexión y mucha deliberación, he llegado a darme cuenta de la verdad en esa perspectiva”, recalcó Adrian.

Así que si tienes un novio como Nate, que se haga la víctima y te haga elegir entre tu trabajo y él, sin duda debes dejarlo, pues no te conviene.

