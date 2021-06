Meryl Streep confesó lo traumante que fue interpretar a Miranda en ‘El diablo viste a la moda’

Han pasado 15 años del estreno de la icónica película El diablo viste a la moda, que marcó un antes y un después en el mundo del cine.

En esta película vimos a una chica, Andy, interpretada por Anne Hathaway, que llega a una de las revistas más importantes de la moda, a trabajar para Miranda Priestly.

Justo este papel, interpretado por la famosa actriz Meryl Streep, fue uno de los más destacados de la película.

Se trataba de una poderosa editora en jefe de la revista ficticia de moda Runway, que era despiadada con sus empleados, especialmente con su asistente, Andy.

Recientemente, el elenco de la película se reunió para festejar los 15 años del lanzamiento, y allí fue cuando Meryl Streep reveló algo que dejó a los fans sorprendidos.

Y es que para ella fue deprimente y traumante hacer el papel de Miranda, tanto así que pensó en dejar la actuación.

En una entrevista con Entertaiment Weekly, la actriz confesó que se sintió “miserable” haciendo este papel.

“Fue horrible, me sentí miserable en mi tráiler. Podía escuchar a todos reír, estaba tan deprimida. Dije: Bueno, es el precio que pagas por ser el jefe. Esta es la última vez que intento hacer un personaje así”, dijo la actriz.

Emily Blunt, quien interpretó a Emily, dijo que ella percibió lo mal que la estaba pasando Meryl, y cómo fue cambiando su estado de ánimo al transcurrir los días de grabación.

“Meryl es muy sociable y divertida, pero de alguna manera el rodaje no fue lo mejor para ella. Era como si fuera inaccesible, podías acercarte a ella y decirle algo divertido, pero para ella no lo era”, dijo Emily.

Y Anne Hathaway confesó que se llegó a sentir intimidada por el personaje de Meryl, pero sabía que solo estaba actuando.

“Me sentí intimidada, pero siempre me sentí cuidada. Sabía que cualquier cosa que estuviera haciendo para crear ese miedo me beneficiaba porque también ella me estaba cuidando”.