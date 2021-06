A 13 años de “Amor Ciego”: Edmundo Varas sorprende con interpretación de “Solo para ti”

Más de una década ha pasado desde que el reality Amor Ciego fue emitido por las pantallas de Canal 13. Recordemos que en el programa de citas, 25 galanes se enfrentaron en una serie de competencias y desafíos con el fin de conquistar a Carolina Bastías. Uno de ellos fue Edmundo Varas, un joven de San Ramón que llamó la atención con su ternura y las románticas canciones que interpretaba.

Uno de los temas más icónicos de su pasada por el espacio televisivo, fue “Solo para ti”, del grupo mexicano Camila. El hit alcanzó una gran popularidad en nuestro país, pues el joven se lo cantaba cada vez que podía a la bella modelo.

13 años después del reality, los usuarios de redes sociales tuvieron la oportunidad de escucharlo nuevamente de la mano de Edmundo Varas, quien compartió un video interpretando el conocido tema.

“13 años después, mis amigos lo lograron. Les comparto el resultado. ¡Cuéntenme qué les parece!”, escribió el ex chico reality junto al registro, en el que aparece tocando la guitarra mientras canta la recordada canción de Camila.

Cabe señalar que tras la publicación, Edmundo Varas recibió positivos comentarios por parte de sus seguidores. Muchos de estos recordaron inmediatamente su participación en el reality de Canal 13, con mensajes como “así me enamoré de ti”, “Uhhhh me fui directo al Reality. ‘Tranquilo Papá’“, y “¡Qué buena! Me hiciste recordar muchas cosas…”.

“Conocí esa canción contigo. La cantas con tanta ternura… Eres un chico demasiado encantador”, “Yo te amabaaa. La otra vez te vi en San Bernardo y te gritéee Edmundooo te amooo”, y “Qué recuerdo más hermoso. Que vuelvan esos tiempos tan bellos”, fueron otras de las reacciones.