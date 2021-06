Periodista tras escándalo de la selección: “Digan la verdad y cuenten lo que pasó”

Siguen las repercusiones tras lo sucedido el pasado fin de semana, cuando revelaron que 6 jugadores de la selección chilena estuvieron involucrados en un acto de indisciplina en medio de la disputa por la Copa América. Un hecho que fue abordado por Cecilia Gutiérrez durante una transmisión en vivo, en la que además invitó a contar lo que realmente sucedió.

La periodista indicó que la situación “fue disimulada con la entrada de un peluquero al hotel”. En este sentido, apuntó a los periodistas deportivos y les pidió que “digan la verdad y cuenten lo que efectivamente pasó“.

“Durante todo el día circuló la versión, y de muy buenas fuentes, que el acto de indisciplina no fue que entrara un peluquero -peluquero que además se vio en unas historias que subieron los propios futbolistas a su Instagram-, sino que entraron mujeres al hotel, lo que no solo rompe la burbuja sanitaria sino que es un acto de indisciplina prohibido“, comentó.

Cecilia Gutiérrez explicó que “se tuvieron que suspender los entrenamientos por dos días y tengo entendido que el técnico de la selección presentó su renuncia en algún momento, cosa que no fue aceptada. Se llegó a una negociación y termina dando una conferencia de prensa diciendo que el acto de indisciplina solo era la entrada de este peluquero“. La periodista se refería a lo señalado por Martín Lasarte, quien finalmente confirmó que los involucrados en el escándalo participarían en el encuentro contra Uruguay.

Cecilia Gutiérrez y las consecuencias para los jugadores de la selección

Posteriormente, la periodista se refirió a algunos hechos que sucedieron paralelamente en redes sociales. “La señora de Edu Vargas puso un comentario en su Instagram donde dice ‘¿qué marido?’. Se dejaron de seguir y borró varias fotos que tenía con él“, reveló, refiriéndose a la brasileña Daniela Colett.

En este sentido, remarcó que “no creo que la señora de Edu Vargas se haya enojado porque se cortó el pelo“. Por otra parte, recordó un reciente episodio de indisciplina protagonizado por Arturo Vidal, quien no respetó las medidas sanitarias tras su regreso a Chile y se contagió de Covid-19.

“Lo trataron de ocultar insistentemente. Incluso dijeron que tenía una amigdalitis, pero estaba contagiado de Covid”, señaló al respecto, lanzando una dura crítica en contra de los seleccionados chilenos. “No sé que les pasa cuando vienen a la selección porque en sus clubes nadie se porta mal. Vidal en Europa no es sancionado por indisciplina. Esas cosas solo pasan acá, cuando viene a Chile y la culpa no es Vidal, es de los dirigentes, de la autoridad sanitaria”, dijo.