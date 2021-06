“Una hembra no llora”: Esposa de Gary Medel y su curioso mensaje tras escándalo de la Roja

Una verdadera controversia fue la que se generó el pasado fin de semana, luego que se revelara que 6 jugadores de la selección chilena rompieron la burbuja sanitaria invitando a varias mujeres a su habitación de hotel para una fiesta.

Entre los involucrados se contó a Jean Meneses, Pablo Aránguiz, Pablo Galdames, Arturo Vidal, Eduardo Vargas y Gary Medel. Incluso se habló de que el director técnico de la selección, Martín Lasarte, dejaría su cargo. Pero nada de eso pasó, pues en conferencia de prensa aludieron a la visita de un peluquero y no a la de unas mujeres.

Sin embargo, los rumores repercutieron más profundamente en las familias de algunos jugadores. Así ocurrió con Gary Medel, cuya esposa Cristina Morales dejó de seguir su cuenta oficial en Instagram. El detalle fue revelado por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien compartió un pantallazo evidenciando lo sucedido.

Además, Cristina Morales se manifestó a través de sus historias con curiosas publicaciones. Una de ellas fue la fotografía que tomó en la radio de su auto, mientras se reproducía la canción “Una hembra no llora”.

Sin embargo no fue lo único, ya que también le explicó a un seguidor los motivos por los que no vería el partido de la Roja por la Copa América. “No sé de qué me hablas. Te repito que no va internet, así que sorda, ciega y muda”, dijo.

“Pero si los chiquillos son bien portados. No crea calumnias”, replicó el usuario, a lo que esta contestó: “Hooooy no tengo internet”.