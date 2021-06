Películas de Netflix con galanes que son todo lo que queremos en nuestro hombre ideal

¿Quién no se ha enamorado alguna vez de un galán de películas románticas? Aunque sabemos que en la realidad los príncipes azules no se parecen tanto a la ficción, nos encanta recurrir a los maratones de Netflix para fantasear con uno que otro personaje que tiene lo que deseamos en un hombre.

Más allá de la linda sonrisa o un cuerpo escultural (que no cae mal), nos conquistan en la pantalla con su atención, sentido del detalle, romanticismo y valentía que definitivamente les dejan la vara muy alta a los de carne y hueso.

Películas románticas de Netflix con galanes ideales

Diario de una pasión

Allie y Noah nos recuerdan al verdadero amor.- Pinterest.

Y sí, por encima de todos se ubica Noah Calhoun, el personaje que interpreta destacadamente en pantalla, Ryan Gosling. Él se enamora de una joven durante su adolescencia, pero son separados por motivos socioeconómicos.

Más adelante, el futuro los volverá a juntar, por lo que pondrá a prueba su deseo de verdaderamente luchar por su amor. Caballero, apasionado y fiel. ¡Arrebata suspiros!

Amor en obras

Guapo, caballero y muy servicial, es imposible no enamorarse de él.- Pinterest.

Pero entre las películas románticas de Netflix también es muy difícil no notar al guapo Jake Taylor, quien además de tener gran atractivo a la vista, tiene un gran corazón. Su nobleza lo pondrá a la orden de Gabriela, la estadounidense que buscando una nueva vida se mudó a Nueva Zelanda para dirigir un hotel ¡sin saber las sorpresas que le esperaban!

¿No es romántico?

Todas hemos tenido a un Josh en nuestra vida.- Pinterest.

En tu maratón no puedes dejar de incluir esta comedia con la fabulosa Rebel Wilson que nos dejó una poderosa lección: quizás ya tienes al príncipe de tu vida, pero no te has detenido a observarlo. En el filme, descubriremos a Natalie, una mujer que queda atrapada en clichés de películas románticas por obra del destino, y también a Josh, su admirador secreto.

