Fotos que muestran la historia de amor de Paul McCartney y Linda Eastman

Linda McCartney fue musa e inspiración de Paul McCartney y estas fotos son evidencia de su historia de amor que ha fascinado al mundo aún tras su muerte en 1998.

Mientras que The Beatles sigue siendo parte esencial en la cultura pop, Paul MCartney mantiene su estatus como uno de los favoritos, siendo su historia de amor con Linda uno de los sucesos que lo marcó de por vida.

The Beatles vivieron algunos años agitados como banda y después de estrés, controversia y fatiga, recorriendo el mundo, en 1966 decidieron dejar las giras por completo.

Cada quien decidió enfocarse en crear música y tener algo de tiempo para ellos mismos. Para 1967, John, George y Ringo estaban involucrados en relaciones extremadamente tóxicas. Paul, sin embargo, siguió siendo el único soltero codiciado.

Eso fue hasta que conoció a la mujer que se convertiría en el amor de su vida, Linda Eastman.

Una mujer con estrella

Eastman era una fotógrafa estadounidense que estaba teniendo gran éxito a través de sus fotos de bandas de rock. No sólo tenía talento, sino que además fue una de las primeras en capturar a algunos de los músicos más importantes e icónicos de la época, incluidos The Rolling Stones, Aretha Franklin, Jimi Hendrix y Bob Dylan.

Amor a primera vista

“Él (Paul) me dijo que se enamoró de mí la primera vez que nos conocimos, y fue muy dulce de su parte decir, si era cierto o no. Lo que realmente me importaba tanto era que él siempre me decía que se estaba enamorando cada vez más de mí a medida que pasaba el tiempo. Quiero decir, a medida que pasaban los años, él decía eso “, dijo Linda.

Paul y Linda se conocieron en un club en 1967. El Beatle siempre dijo que se sintió atraído inmediatamente por Linda mientras que ella, que era muy fan de la banda, estaba un poco enamorada de Lennon. Eso sí, también hubo una conexión especial con McCartney lo que la llevó a aceptar salir con él. Dos años después, se casaron en Londres.

Juntos por siempre

A lo largo de los años, ambos dejaron claro que lo que los unió fue su amor por la naturaleza, la música y sus ganas de divertirse y disfrutar la vida al máximo.

Linda había estado casada antes con Melville See Jr., un geólogo que conoció en la universidad, e incluso tuvo una hija con él, Heather. Pero su matrimonio duró solo tres años. Aunque ella no quería casarse de nuevo, el amor tan grande que profesaba Paul a su hija terminó por convencerla de que era el indicado.

El equipo perfecto

Cuando The Beatles se separaron en 1970, la pareja decidió iniciar un nuevo proyecto juntos. Paul le enseñó a Linda a tocar el teclado y así fue como lanzaron RAM, el primer álbum en solitario de Paul.

Juntos formaron la famosa banda de rock Wings, con la que grabaron varios álbumes y realizaron giras de gran éxito.

Paul y Linda encontraron un apoyo incondicional en el otro, convirtiéndose en una de las parejas más amadas del espectáculo.

De hecho, los fanáticos y expertos aseguran que el tiempo de relación con Linda fue el período más creativo de Paul en términos musicales pero también, como él mismo dice, fue el momento más feliz de su vida.

La muerte de Linda

Linda fue diagnosticada con cáncer de mama en 1995 y falleció tres años después debido a complicaciones, lo que dejó a Paul y sus hijos un gran vacío.

Cuatro años más tarde, el cantante se casó con Heather Mills, pero esta relación terminó después de seis años. EL divorcio dio mucho de qué hablar debido a la importante cantidad de dinero que Mills se llevó.

En 2011, Paul conoció a Nancy Shevell con quien ha estado desde entonces. El cantante continúa haciendo música y Nancy también ha sido una gran inspiración y apoyo.

Es un hecho que dentro de la historia de la música y de Paul, Linda todavía ocupa un lugar importante, no sólo como la madre de sus hijos, sino también como la mujer que dio grandes lecciones de lo que es el amor verdadero.

Más de este tema

El guapo hermano modelo de Lindsay Lohan que te enamorará

Inspírate con las mejores frases de Paul McCartney sobre la vida

Yoko Ono y John Lennon, el amor que separó a ‘The Beatles’

Te recomendamos en video