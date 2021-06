El descargo de Kathy Salosny por medidas sanitarias: “No se puede más con tanta incertidumbre”

La pandemia ha llevado al gobierno a implementar una serie de medidas con el fin de disminuir las cifras de contagio de Covid-19 en el país. Recientemente, la Región Metropolitana retrocedió a cuarentena obligando a muchas tiendas a bajar sus cortinas nuevamente. Kathy Salosny reflexionó en torno a las medidas sanitarias con una publicación en su cuenta de Instagram, en la que aludió principalmente a su restaurante Casa Tunquén.

La animadora tiene su negocio frente a la playa Tunquén, en el litoral central. El 13 de noviembre logró reabrir las puertas del local, tras un largo periodo de inactividad, pero hoy nuevamente sufre las consecuencias de la pandemia en un rubro que, según señaló, depende de las soluciones políticas.

“Un mensaje de @casatunquen para todo el mundo gastronómico: No se puede más con tanta incertidumbre… ¡Todos quienes discuten y pontifican de cuál es la mejor solución son los que tienen su cheque a fin de mes! No tenemos tiempo para que se pongan de acuerdo porque aquí son familias completas que dependen de las malditas soluciones políticas y no ciudadanas…”, dijo de manera concisa. Además, acompañó su mensaje con el hashtag #todollegatarde, aludiendo a las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno.

Kathy Salosny acompañó sus palabras con una imagen en negro, aunque no explicó los motivos de su decisión. Al margen de esto, la publicación recibió un gran apoyo en redes sociales, pues muchos usuarios se cuadraron con su opinión.