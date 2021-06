Periodista desmiente haber sido contactado para formar parte del “Buenos Días a Todos”

Hace unos días, varios medios replicaron la información sobre una supuesta “crisis” al interior del matinal Buenos Días a Todos, de TVN. Incluso, se habló de un conflicto en el que habría estado involucrado Gonzalo Ramírez y el director del programa, Felipe Cuadrado. Algo que fue desmentido por el mismo periodista momentos más tarde.

Fran García Huidobro, Ignacio Gutiérrez y Paula Escobar abordaron la situación en Cómplices, dejando entrever que habrían conversaciones para integrar a otros rostros al programa. “¿Han hablado con dos nombres? ¿Han contactado o han analizado a dos nombres para el matinal de TVN?”, preguntó Gutiérrez, a lo que Escobar contestó: “Sí po Nacho. Debido a esto que sucedió. Y por otro lado, quiero aclarar que no es que todo el equipo del Buenos Días a Todos lo odien, pero personas claves no se llevan con él (Gonzalo Ramírez)”.

“Habrían dos nombres que estarían contemplándose para eventualmente sustituir a Gonzalo ramírez. Y tengo entendido que tentaton con un nombre, que es Felipe Bianchi“, agregó, indicando que “ahora, a mí, comunicacionalmente y desde un punto de vista periodístico, encuentro que es un súper buen nombre”.

Fran García Huidobro, Ignacio Gutiérrez y Paula Escobar por Buenos Días a Todos – Instagram

¿Llegará al Buenos Días a Todos?

El pasado lunes, El Filtrador se contactó con Felipe Bianchi para preguntarle si hay posibilidades de que llegue al matinal de TVN. El periodista señaló que no ha conversado con nadie, por lo que desmintió la información expuesta en Cómplices.

“No he conversado con nadie (del programa). Nadie me ha llamado para algo así”, dijo al citado medio. Además, se refirió a su poco tiempo libre, aludiendo a la cantidad de horas que implica participar en un matinal y a los proyectos que tiene entre manos, como el podcast que conducirá junto a Juan Cristóbal Guarello.