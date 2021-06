“La Carla estaba indignada”: Ignacio Gutiérrez revela reacción de periodista tras llegada de Carolina Escobar al matinal de TVN

El pasado viernes se emitió un nuevo capítulo de Cómplices, tras su regreso a las redes luego de una pausa acordada entre Ignacio Gutiérrez y Fran García-Huidobro, y uno de los temas que abordaron fue la polémica entre Gonzalo Ramírez y el director del matinal Buenos Días a Todos.

En este contexto, el animador dio a conocer un hecho ocurrido hace algunos meses, cuando se oficializó la llegada de Carolina Escobar al programa de TVN, en donde comparte pantalla junto a Gonzalo Ramírez y María Luisa Godoy.

“A nosotros nos estaba yendo bien. Nosotros habíamos logrado el tercer lugar. Hay gente que dice ‘pero no era el primero’. No. El primero lo tenía Chilevisión, después de quitarle el trono a Mucho Gusto. Después seguía el Mucho Gusto, luego el Bienvenidos y nosotros en el cuarto lugar”, partió diciendo.

“Luego, desde el invierno del año pasado, con la pandemia, comenzamos a pasar al tercer lugar (…) El equipo atrás era súper potente, al cual le tengo un cariño enorme. Cuando yo fui a hablar, deferentemente porque me podrían haber mandado a la cresta, y dije que me quería ir, la primera opción para animar el matinal eran Iván Núñez y Carla Zunino, pero Iván Núñez contestó como que tenía radio”, agregó, profundizando en lo sucedido con la periodista.

Fran García-Huidobro, Ignacio Gutiérrez y Paula Escobar en Cómplices – Instagram

“La Carlita Zunino yo me enteré después (que no sería la escogida para el matinal), porque yo le tengo un cariño muy grande. A la Carla Zunino yo le di la bienvenida al aire, el viernes. ‘Carla, empiezas el lunes, bienvenida, que te vaya bien en este rol de conductora del matinal’, y bla bla. Fanfarria, video, lo que se hace siempre en un matinal”, señaló, indicando que “el domingo en la noche yo me entero que no es Carla Zunino, que es Carola Escobar, y no me quisieron decir por mucho tiempo”.

Sobre la reacción de Carla Zunino, Ignacio Gutiérrez reveló que “la Carla estaba indignada, eso es verdad. Mentira que dicen que la Carla se lo tomó con humor. La Carla estaba súper enchuchá. Y efectivamente, yo tengo entendido, que venía un tema como de… la razón venía de prensa”.

Las palabras del periodista fueron respaldadas por Paula Escobar, quien señaló que el hecho sucedió “tal cual”. “Todos pensaban que era Carla Zunino y de un día para otro anuncia a Carola Escobar. Y claro, a Carla Zunino no le gustó. Y Carola Escobar, por otro lado, no quería mucho el matinal. Palabras textuales de lo que yo reporteé”, dijo.

“No lo quería”, señaló Gutiérrez, a lo que Paula Escobar comentó: “Que el matinal era ‘una picantería’, y que ella no quería matinal para nada”.