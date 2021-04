Fran García-Huidobro se refirió a la pausa de su programa “Cómplices”

A través de una transmisión en vivo, Fran García-Huidobro explicó la razón por la que su programa Cómplices junto a Ignacio Gutiérrez llegó a su final.

“Siento que tengo que explicarles un poco, para que no crean que nos peleamos o pasó algo bravo”, aseguró Fran. Las especulaciones no se hicieron esperar, por lo tanto, decidió aclarar los rumores.

Fran García-Huidobro aclara que no tuvo diferencias con Ignacio Gutiérrez

“No pasó nada, pasó que estamos en demasiados proyectos”, aseguró la también actriz. También ha notado que hay “mucha desazón y tristeza” tras la noticia.

“A pesar de que lo pasamos la raja los viernes, igual que ustedes, pero Nacho está con muchos proyectos, yo también y no nos da la cabeza en este momento”, reconoció la comunicadora.

Será una pausa para Cómplices

Fran García-Huidobro no descarta la posibilidad de que el programa transmitido los viernes a través de Instagram regrese. En realidad Cómplices está en una pausa, y aunque por ahora terminó, no quiere decir “que se acaba o que no vuelve nunca más”.

“Tenemos ganas de volver pero un poco más organizados, más ordenados. Lo estábamos pasando muy bien, pero se puso muy cuesta arriba en términos de producción”, confesó a sus 412.000 seguidores.

También agregó que quieren regresar de manera más profesional. “Queremos tener horarios más determinados, porque había una confusión en general. Además, a veces no me escuchaba yo, a veces no se escuchaba Nacho. Vamos a organizarnos para volver de una manera más profesional”, puntualizó.

También lamentó la despedida temporal y asegura que le ha llegado al corazón la petición insistente de los fans a que continúe la transmisión del programa.

“Me da lata y pena, pero también me emociona ver la cantidad de gente que dice ‘no se vayan’. Vamos a parar Cómplices hasta nuevo aviso, que yo espero sea lo antes posible”, cerró.

Su video de despedida alcanzó más de 54 mil reproducciones y muchos comentarios lamentando la pausa de Cómplices. “Te extrañaré Fran. Suerte en tus proyectos futuros pero te esperaré”, “¡A su tiempo! Que vuelvan pronto 🙂 salud para ustedes”, y “Se extraña esto en la tele. Dejar el estrés afuera. Hoy la televisión es puro drama político y COVID-19”, fueron algunos mensajes que le dejaron a la comunicadora.

A principios de año, Fran García-Huidobro también vio el cierre, aunque definitivo, de Sigamos de Largo. Foto: Instagram @la.frangh

La sincera opinión de la comunicadora sobre Julio César Rodríguez

Fran decidió dar su opinión sobre el trabajo de Julio César Rodríguez como presentador del matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión. Esto, en medio de una transmisión con el también periodista José Antonio Neme.

Según consigna Glamorama, sus palabras surgieron en medio de una conversación sobre los cambios que han experimentado dichos programas desde el estallido social en octubre del 2019.

“Más que admiración, me preocupa… Me preocupa, me preocupa que esté tan expuesto. Y como está el país hoy en día… No está fácil. Yo creo que tú también has tenido algún tipo de conflicto con eso. Pero está bien, porque alguien tiene que hacer la pega”, aseguró la presentadora sobre Rodríguez.

“Yo creo que él ha hecho una muy, muy linda labor”, comentó Neme, a lo que la animadora contestó: “Tú también”. “Y sí, bueno… Yo creo que a los matinales, por defecto, les cayó una responsabilidad que a lo mejor no les correspondía en términos programáticos“, agregó el periodista.

Una situación sobre la que también opinó la animadora. “Yo hoy estuve con mi familia y me decían ‘¿por qué los matinales hablan de política? Para eso está Tolerancia Cero‘. ¡Ey! Tolerancia Cero va los domingos en el cable. Hoy día la realidad está en la televisión abierta en la mañana“, dijo al respecto.