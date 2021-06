Martín Cárcamo tras finalizar la primera temporada de “De tú a tú”: “Es tanta la gratitud”

Este viernes, Martín Cárcamo se despidió del programa De tú a tú, el estelar de conversación en el que participaron diversas figuras del espectáculo. El espacio permaneció en pantalla durante tres meses, hasta que el pasado jueves se emitió su último capítulo.

Recordemos que al terminar cada uno de los episodios, los invitados tenían que escribir una dedicatoria en un libro facilitado por el programa. En esta oportunidad, fue el mismo animador quien se extendió con unas palabras, agradeciendo el apoyo y a quienes formaron parte de la nueva apuesta de Canal 13.

“Hoy me toca a mí. Se cierra un ciclo maravilloso, la verdad me cuesta escribir, siempre me ha sido más fácil hablar. Son tantos los sentimientos y emociones, es tanta la gratitud que siento en este momento“, partió diciendo en un video compartido en Instagram.

Luego, agradeció “con mayúscula a mi mujer, hijos, mi familia. A todas las personas que me quieren. Se han pasado el apoyo y flexibilidad, en todo este tiempo ha sido excepcional”. “Gracias a mi querido Canal 13, y a mi querido y extraordinario equipo. Son grandes profesionales, pero mejores personas, he aprendido muchísimo de todos ustedes, los adoro”, agregó.

También se dirigió al público que miró cada noche su programa, “que te reíste igual que yo, te emocionaste, que reflexionaste igual que yo. Las personas somos más parecidas de lo que creemos, y cada historia es un mundo por descubrir y una oportunidad para aprender“.

Finalmente, Martín Cárcamo agradeció “por abrirme las puertas de su casa, por hacerme sentir que junto a grandes personas, cada noche teníamos una conversación todos juntos, pero al mismo tiempo de tú a tú. Los quiero mucho”.