Carolina Arregui, Luz Valdivieso y Loreto Aravena reaccionaron a comunicado de Luis Gnecco

A través de redes sociales, Luis Gnecco emitió un comunicado refiriéndose a su formalización por el delito de lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar en contra de su exesposa.

El actor, quien quedó con prohibición de acercarse a la víctima, y al lugar en donde esta habita y trabaja, compartió un extenso documento asegurando que condena “el abuso y la violencia hacia la mujer en todas sus formas“.

Comunicado de Luis Gnecco por denuncia en su contra – Instagram

“Lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesarias a mi exmujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos”, agregó.

Luis Gnecco aseguró que lo que está viviendo ha sido una de las lecciones “más difíciles y ejemplificadoras” de su vida. En este sentido, explicó que “los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado la destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio“, por causa del “escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido”.

Actrices reaccionaron a las palabras de Luis Gnecco

Tras publicar la primera parte de su comunicado, fueron varias las actrices que se manifestaron en torno al tema, con palabras de apoyo. Una de ellas fue Luz Valdivieso, quien comentó: “Acojo tus palabras y espero que se resuelva pronto. Justicia donde corresponde no en redes sociales“.

Por su parte, la jurado del programa Got Talent Chile, Carolina Arregui, con quien compartió pantalla hasta que fue suspendido por Mega, señaló: “Acojo tus palabras. Que lo que está ocurriendo se esclarezca y resuelva de la mejor forma“.

Loreto Aravena también se hizo presente en los comentarios, esperando “que todo se resuelva del modo que debe ser y no por redes sociales“.