Oriana Marzoli muestra los resultados de su cirugía: “Están súper bien”

Han pasado semanas desde que Oriana Marzoli se sometió a una cirugía para aumentar el tamaño de su busto, y ya hemos podido ver los resultados del procedimiento. La venezolana enseñó su nuevo aspecto en un capítulo de Algo pasa con Oriana, de Mtmad, en donde entregó algunos detalles del post operatorio.

“Todavía llevo esto, el sujetador del post operatorio. Hay que llevarlo un mes y medio. Este por lo menos es más mono, así que parece como deportivo”, dijo, enseñando el sujetador que debe utilizar hasta que termine el proceso de cicatrización.

Oriana Marzoli mostró los resultados de su operación – Mtmad

Sobre el aspecto de su busto, la joven de 29 años comentó: “Aquí tengo unas gasitas que son para los pezones. Me llega hasta aquí. Están súper bien, están súper, súper, súper iguales“. Además, explicó que el tamaño de sus prótesis fue escogido pensando en la armonía de su cuerpo. “Ya advertí que no me iba a poner dos melones enormes, sino que algo proporcional a mi cuerpo. Tener en cuenta que yo mido 1,58 metros, así que no me puedo poner dos cabezas de niño“, dijo.

“Lo que he aumentado ha sido 1 centímetro. O sea, de 360 a 450 cc, hay una diferencia de 1,3 centímetros. Es muy pequeñita, digamos es que es un dedo mío lo que me han crecido. De hecho, la base es un poco más reducida. Algunos dirán ‘madre mía, menos mal que no te pusiste más’ (…) Pero no me puedo dar el lujo de tener aquí dos bombas gigantescas porque ya de por sí se me ven grandes”, detalló.

“Tenía 9 años con las prótesis y tenía que cambiarlas”, señaló – Mtmad

Sobre los motivos por los que decidió someterse a una nueva cirugía, Oriana Marzoli explicó: “Tenía 9 años con las prótesis y tenía que cambiarlas. Y aparte porque en un futuro cuando tenga hijos y me ponga después de dar a luz, ya no quiero sentir el mismo dolor que he sentido ahora”.