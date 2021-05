Las primeras imágenes de Oriana Marzoli tras someterse a cirugía

Hace unos días, Oriana Marzoli se dirigió a sus seguidores con un inesperado anuncio. Según explicó, se sometería a una nueva cirugía para cambiar sus implantes y aumentar su busto.

“No son cosa del otro mundo, no son nada grandes… No os alarméis, no os estreseis. Pero al final yo hago lo que me sale de los cojones”, dijo en aquella oportunidad.

La joven manifestó sus intenciones de operarse lo antes posible. “Me encantaría poder operarme la semana que viene… Me veo plana y no quiero eso“, señaló.

Las primeras imágenes de Oriana Marzoli

La cirugía se llevó a cabo y la ex chica reality compartió sus primeras imágenes tras la intervención, mostrándose “súper adolorida un día después de la operación“. “Estoy bien chicos. Todo ha salido bien, pero es normal que no suba nada porque me duele y no tengo ganas de grabarme. Gracias por preguntar. Un besito”, agregó.

Oriana Marzoli tras su cirugía – Instagram

Cabe señalar que la exparticipante de ¿Volverías con tu ex? compartió una fotografía mostrando su apariencia antes de su operación.