Sergio Rojas: “Raquel Argandoña no ve a su hija hace casi diez meses”

Hace unos días te contamos sobre la supuesta reconciliación que habría tenido Kel Calderón y Raquel Argandoña, tras la polémica familiar que enfrentaron el año pasado tras la agresión de Nano Calderón a su padre. La información fue revelada por el experto el reality Francisco Halzinki a través del formato historias, en donde fue consultado por el tema.

“¿Se reconcilió Kel y su mamá?”, le preguntaron, a lo que este contestó: “¡Así me enteré! Les deseo de corazón que puedan dejar atrás los malos momentos vividos, y que ahora puedan estar más juntas que nunca. Juntas hacían muy buena dupla, tenían una complicidad genial y con su apoyo mutuo podían ser indestructibles! Ojalá se den una oportunidad como familia, lo merecen”.

La verdad detrás de la supuesta reconciliación entre Kel y Raquel Argandoña

Si bien no se conocieron más detalles del tema, Sergio Rojas se encargó de aclarar la situación en un nuevo capítulo de Me Late. “Circuló en la prensa que Raquel Argandoña se habría abuenado con Kel. ¿Qué hice yo? En un ejercicio periodístico, me comuniqué con cercanos a Raquel Argandoña, ustedes saben que el círculo cercano es muy, muy, muy…”, dijo en un comienzo.

Tras ser consultado sobre por qué no contactó directamente a Raquel Argandoña, el periodista explicó: “Le hablé, pero me dijo ‘no hablo de mis asuntos familiares’. Entonces me fui acercando con los amigos, con el círculo cercano, que me señala que eso es absolutamente falso“.

Sergio Rojas sobre Kel y Raquel Argandoña – TV+

“Raquel no ve a su hija, o no habla con su hija, hace casi diez meses. Me señalan que Raquel se encontró con ella en el funeral de su madre y ni siquiera la miró. Por lo tanto esa información, según lo que he podido reportear, es absolutamente falsa. Raquel no se ha abuenado con su hija. Es una muy mala noticia, pero creo que era bueno dilucidarla”, agregó, desmintiendo lo señalado por Francisco Halzinki.

“Hubo medios, periodistas, que dijeron que se habían abuenado Raquel madre con Kel y eso es mentira”, comentó Daniel Fuenzalida. En ese momento, Paula Escobar señaló: “De hecho en el cumpleaños de Nano estaba Rebeca Naranjo (pareja de Nano), Raquel y Nano Calderón. Es más, Rebeca el otro día empezó a promocionar la línea de cosmética de Coté López, que todos sabemos que Coté López es la archienemiga en la empresa cosmética de Kel Calderón”.

“Muy Rebeca Naranjo pintándose la boca miércale con los productos de Coté López”, dijo Sergio Rojas entre risas. “En el fondo le hace la guerra por todos lados“, agregó la periodista. “La idea es que ojalá que algún día se reconcilien. Pero eso ya es un tema absolutamente tema familiar y particular de ellos y ya tendrán su minuto de encuentro”, sostuvo Daniel Fuenzalida.