Revelan supuesta reconciliación entre Kel Calderón y Raquel Argandoña

La agresión de Nano Calderón en contra de su padre en agosto pasado, produjo un quiebre en la familia de Kel Calderón. La influencer incluso se refirió a la relación con su madre Raquel Argandoña, en conversación con revista Velvet, señalando: “Nunca pensé que mi mamá, por proteger a mi hermano, iba a ser capaz de hacerme tanto daño a mí”.

La egresada de Derecho formó parte del equipo legal de su padre, sin embargo, la relación entre ambos cambió cuando este solicitó cambiar la calificación del delito de parricidio frustrado a lesiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar.

Debido a este hecho, Kel Calderón reconoció que la decisión de su padre terminó quebrando su vínculo. “Fue súper triste porque al final uno no puede salvar a una persona de sí mismo. Obviamente esto no quiere decir que yo no quiera a mi papá, pero claramente en un minuto, a pesar de que uno quiere hacer lo mejor y tiene las mejores intenciones, tomamos posiciones diametralmente distintas”, dijo.

La distancia con sus padres se mantuvo durante meses. Sin embargo, la historia parece haber dado un nuevo giro, pues según Francisco Halzinki, Kel Calderón y Raquel Argandoña se habrían reconciliado.

Kel Calderón y Raquel Argandoña: ¿Juntas de nuevo?

Tal como señaló el experto en reality a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, las mujeres del clan Calderón Argandoña estarían nuevamente en contacto.

Sus palabras surgieron tras la consulta de un usuario de la plataforma, quien le preguntó: “¿Se reconcilió Kel y su mamá?”. “¡Así me enteré! Les deseo de corazón que puedan dejar atrás los malos momentos vividos, y que ahora puedan estar más juntas que nunca”.

“Juntas hacían muy buena dupla, tenían una complicidad genial y con su apoyo mutuo podían ser indestructibles! Ojalá se den una oportunidad como familia, lo merecen”, señaló.