Pamela Díaz tras despido de Karim Butte de CHV: “¿Y si lo hubiera hecho Julio César o Julián?”

A principios de mayo, se conoció la decisión de Chilevisión de poner fin a su vínculo laboral con Karim Butte, luego que el periodista fuera detenido tras participar en una fiesta clandestina en el domicilio de Dante Poli, ubicado en la comuna de Lo Barnechea. El tema fue abordado en el programa Me Late Prime, en donde Pamela Díaz cuestionó la decisión del canal, poniendo como ejemplo a otros animadores de la estación.

“¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho Julio César, o Julián Elfenbein, o Jean Philippe? ¿Los hubieran echado?”, señaló, a lo que Sergio Rojas contestó: “Este era el tercer impasse que tenía Karim Butte por desobedecer órdenes. El segundo dentro de una pandemia”.

“Igual estaba incumpliendo la normativa de andar en la calle en toque de queda. El problema es que lo que se argumentaba era que él era incompatible por lo que representaba en las noticias. Después de darle el pase a la señora Daza…”, agregó.

Pamela Díaz tras despido de Karim Butte – TV+

Tras las palabras de la animadora, Andrés Caniulef señaló que la decisión tenía que ver “con la labor que él ejerce dentro del canal“. “Una labor estrictamente informativa, en donde también representa la editorialidad del canal”, precisó.

“¿Pero es para que te echen de un trabajo después de 11 o 12 años?“, preguntó Pamela Díaz. “En un departamento es así”, señaló el periodista, generando un debate en el panel. Y es que mientras que él sostenía que no podía seguir en pantalla, sus colegas plantearon que pudo haber tomado otras labores dentro del canal, sin ser despedido.

Pamela Díaz: “Ninguno quiere perder su pega”

Momentos antes, la animadora se refirió a las palabras de Caniulef, luego que este señalara que su despido “era la única forma de salvar esta situación lamentable“. “Nadie quiere desearle estar desempleado a nadie, pero él como conductor de noticias ya no podía seguir a razón de este hecho”, sostuvo.

“Hubo una conversación con él, se transparentó la situación y ambos estuvieron de acuerdo en que no había otra forma”, agregó, a lo que Pamela Díaz contestó: “No sé si ambos estuvieron de acuerdo. No le quedó de otra. Yo creo que ninguno quiere perder su pega sabiendo que no hay ninguna puerta abierta en otro canal y las cosas no están tan simples como antes, que uno decía ‘ya, ok, no tengo pega, pero puedo hacer otras cosas'”