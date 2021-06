Gonzalo Ramírez por decisión de marcas tras denuncia contra Luis Gnecco: “No se puede tolerar”

El pasado martes, Luis Gnecco fue formalizado por el delito de lesiones menos graves cometidas en contra de su exesposa en el contexto de violencia intrafamiliar (VIF). El actor quedó con prohibición de acercarse a la víctima, y al lugar en donde esta habita y trabaja. Además, se estableció un plazo de investigación de 30 días en un hecho que fue comentado por Gonzalo Ramírez en el matinal de TVN.

Durante una nueva emisión del Buenos Días a Todos, el periodista se refirió al tema luego que escucharan las declaraciones de la fiscal a cargo del caso. En este contexto, repasó las decisiones tomadas por Mega y por las marcas con las que trabajaba el intérprete.

Gonzalo Ramírez por sanciones a Luis Gnecco

Recordemos que Mega suspendió la participación del actor en el programa Got Talent Chile, en donde participaba como jurado. Por otra parte, la marca de yogurt Oikos de Danone sacó del aire la campaña publicitaria protagonizada por Gnecco.

Al respecto, Gonzalo Ramírez comentó: “Son una serie de consecuencias que me parecen bastante adecuadas respecto a un delito que es un flagelo en nuestro país y en el mundo, que no se puede tolerar”.

“Acá solamente me refiero a ese tema. Luis Gnecco es un extraordinario actor, talentoso y todo, pero en esto no puede haber dos lecturas. Me parece que la reacción inmediata al respecto es oportuna“, complementó.