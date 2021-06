Martín Cárcamo se refirió a la adopción de Mariano: “Era un contraste tan fuerte que me dolía mucho”

El año 2012, la familia de Martín Cárcamo se agrandó con la llegada de Mariano, un pequeño de origen haitiano que fue adoptado por el animador y su expareja, Carolina Castillo. En conversación con la revista Sábado, el animador entregó algunos detalles del proceso que lo llevó a ser padre nuevamente.

Según explicó, todo comenzó cuando decidieron adoptar junto a su expareja. Si bien tenían ganas de llevar a cabo el proceso en Chile, se encontraron con una larga espera debido a que ya eran padres. “Yo soy muy crítico con el Sename, siempre lo he dicho. Nosotros tratamos de adoptar con ellos y no hubo respuesta. Resulta que no éramos prioridad en ninguna parte por tener hijos biológicos, así nos dijeron, y hasta hoy no entiendo por qué”, contó.

Pero todo cambió cuando viajó a Haití para un reportaje. Fue en ese momento, que el animador se encontró con Mariano. “Fue impactante. Como iba con las cámaras del canal, llevé mi propia cinta y grabé el momento del encuentro, este nacimiento a nivel familiar”, dijo.

Martín Cárcamo y su hijo Mariano – Instagram

“Yo estaba esperando afuera, en un patio, y sale Benito (Director Ejecutivo América Solidaria) con él. ‘Se llama Mariano’, levantándolo como en la película El Rey León. Y me dice ‘te presento a tu hijo’“, detalló sobre el momento en que conoció a su hijo.

Martín Cárcamo y el difícil proceso de adopción

Luego de conocer a su hijo, Martín Cárcamo regresó a Chile, en donde empezó los trámites de adopción. Sin embargo, enfrentó algunas dificultades en el proceso. “Yo volvía con sentimientos de impotencia, porque un abogado me había engañado, un funcionario no había hecho las cosas que debía, o porque no sabía si le llegaba la comida, si estaba bien o mal. Si iba a ser bien atendido, porque el sistema médico allá no funcionan, los niños se mueren”, señaló.

“Yo tenía que volver a las luces, a animar Vértigo, a hacer campañas publicitarias. Era un contraste tan fuerte que me dolía mucho“, detalló sobre aquel periodo. Pero el proceso concluyó seis meses después.

“Es difícil describir lo que pasa en Haití. Yo gozo a Mariano, lo disfruto y sus hermanos también, y eso te va dando una mirada distinta de la vida. No sé lo que le depare el futuro a Mariano; lo único que te puedo asegurar es que hoy es un niño feliz y amor jamás le va a faltar“, aseguró.