¿Sigue en el “Bienvenidos”? Vanessa Daroch sobre futuro de Amaro Gómez-Pablos

Al igual que ha ocurrido con los otros matinales, en el Bienvenidos se han experimentado ciertos cambios en la composición del equipo, el que actualmente se encuentra liderado por Tonka Tomicic, Sergio Lagos y Amaro Gómez-Pablos en la animación. Sobre este último, le consultaron a Vanessa Daroch en Me Late Prime, en donde quisieron conocer lo que le depara el futuro en términos profesionales.

“La pregunta es, ¿sigue Amaro o no?”, preguntó Daniel Fuenzalida, a lo que la tarotista contestó: “Me sale la carta del juego. Para él en este momento es como ‘sigo aquí porque no tengo otro lado donde ir, entonces prefiero estar bien o dentro de lo que pueda, bien'”.

“Pero estas dos otras cartas a mí me llaman la atención. La carta del silencio, o sea, hay conversaciones que podrían hacer que él o se fuera, o que él conversara para decir que no quiere seguir y le ofrecieran algo, porque sale la carta de los condicionamientos. Primero, la salida de él no va a ser tan fácil, pero podría llegar quizás a un acuerdo. Tal vez no todos los días… Por ahí va la cosa”, agregó.

Vanessa Daroch sobre Amaro Gómez-Pablos – TV+

“¿Esas conversaciones ya se están llevando a cabo?”, preguntó Andrés Caniulef. “Ya hay conversaciones dentro del canal“, respondió Vanessa Daroch.

“O sea, él estaría incómodo en este minuto en el matinal y estaría buscando la forma de…”, interpretó el periodista, a lo que Daroch contestó: “Está buscando como un acuerdo o algo para que él decida realmente quedarse“.

Durante la conversación, Daniel Fuenzalida le consultó si acaso estas conversaciones serían para tener una mejor salida. “Podría ser también, pero no creo que sea tan abrupta. No va a ser como que hoy día apareció y al otro lunes ya no está, va a ser gradual. Pero hay acuerdos, algo se está conversando“, sentenció la tarotista, quien en el mismo episodio se refirió a la predicción de una muerte en TVN.