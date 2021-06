Karen Bejarano encanta con potente reflexión: “Me estoy aprendiendo a amar”

A meses de regresar a las redes sociales, luego de enfrentar un proceso de recuperación en un centro de salud mental, Karen Bejarano irrumpió con una potente reflexión sobre el amor propio.

La ex chica Mekano compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, en donde posee un millón de seguidores. Ahí manifestó sus aprendizajes durante el último tiempo, apuntando a los grandes efectos que el amor propio puede tener en cada persona.

Karen Bejarano reflexionó en torno al amor propio – Instagram

“Aprendí que el amor propio nos permite ser quien realmente somos y no lo que otros esperan que seamos. Amarme tal cual soy, me permite ser libre y me gusta como soy así… sin tener que aparentar nada que no venga desde lo más profundo de mí”, dijo en un comienzo.

Posteriormente, Karen Bejarano señaló: “Esta soy, me estoy aprendiendo a amar cada día más y me gusta lo que estoy amando“. Luego entregó un consejo a sus seguidores, a quienes invitó a “amarnos primero a nosotros para luego poder amar bien a otros, ya que al amarnos nos conocemos bien y sabemos exactamente lo que necesitamos para complementarnos y NO para depender del amor de otra persona“.

“Me gusta lo que estoy amando”, dijo la artista – Instagram

Sus palabras fueron destacadas por sus seguidores, quienes le dejaron cariñosos comentarios en la publicación. Muchos destacaron su crecimiento personal, mientras que otros halagaron las fotografías con que acompañó su mensaje.