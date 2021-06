Joche entregó detalles sobre encerrona que sufrió: “Cuando vi la pistola, me paralicé”

“Creo que no me voy a olvidar más este día”. Con estas palabras, Joche Bibbó se refirió a la violenta encerrona que sufrió la noche del martes cuando regresaba a su hogar tras participar en las grabaciones de un programa de Chilevisión.

El argentino entregó detalles del hecho en el programa Zona de Estrellas, de Zona Latina, en donde forma parte del panel. Según explicó, “venía saliendo tarde, todos saben que Chilevisión está por Machasa y de noche no vuela ni un alma por ahí. Habíamos terminado de grabar, salimos en horario de toque de queda con permiso para transitar”.

“Salgo por calle Pedro Montt y 3 a 4 cuadras más allá al entrar a la autopista, en Rondizzoni con Avenida Viel, salgo, doy la vuelta y veo que viene un auto por el costado. El auto me venía siguiendo desde Chilevisión, y cuando se dieron cuenta que iba a agarrar la autopista, ellos se meten a contra mano”.

“Justo agaché la cabeza, la levanto y me encuentro con un BMW azul, un 320, no lo voy a olvidar más. Se bajaron cuatro tipos, dos armados apuntándome con pistola diciendo ‘bájate o te mato‘”, agregó, indicando que cuando vio la pistola, quedó paralizado.

Joche relató la encerrona sufrida a las afueras de Chilevisión – Zona Latina

“Ya me había pasado otra vez, algo parecido, pero no habían sido de esta gravedad. Obviamente cuando vi la pistola, me paralicé, me bajé del auto y les dije ‘llévense todo’. Ahí, se me acercan dos de los tipos y me empiezan a registrar, a meter las manos por todos lados. Uno me tironeaba y me decía ‘dame el reloj'”, detalló.

Joche recordó los momentos después de la encerrona

Durante su testimonio, el argentino reveló que algunos de los asaltantes “eran niños”. “Ese chico tiene que haber tenido 15, 16 y el que tenía la pistola tenía máximo 22”, dijo, para luego indicar que uno de los sujetos lo reconoció por ser famoso.

“Yo venía en el auto solo sin mascarilla, entonces cuando me bajo uno de los chicos me reconoce y dice ‘este es el hueón de la tele’, ahí pensé que podían pensar que andaba con más dinero y me podrían llevar a un cajero o cualquier cosa“, explicó.

Joche detalló que cuando le robaron el auto, quedó completamente solo en la calle. “No había ni un alma, nada“, dijo, reconociendo que tuvo miedo de ser nuevamente asaltado, al quedar a la deriva.

“Mira lo que es”

Luego de su relato, Mario Velasco dio paso a las imágenes que fueron captadas por la pareja, durante una videollamada que estaba realizando con el argentino en los momentos previos al asalto. Al percatarse de lo que le estaba ocurriendo a su pareja, la joven comenzó a tomar pantallazos para capturar el rostro de uno de los delincuentes.

“Tenemos imágenes, esta es la perosna que asaltó a Joche. Podemos ver que es muy jovencito”, comentó el animador. “¡Mira lo que es! Mi auto tiene para poner el teléfono y yo al subirme prendí la cámara, ella me llama (su pareja), y cuando yo la atiendo, alcanzo a saludarla. Entonces cuando freno en el semáforo y levanto la cabeza, me encuentro con los tipos y me bajan“, detalló.

Joche comentó que su pareja “empieza a ver mi expresión, mi cara, ve que me bajan y me echan para atrás. Ella ve como me están asaltando y se pone a grabar la pantalla“, dijo.

Delincuente que asaltó a Joche – Zona Latina

Finalmente, se refirió al mal estado en que quedó su vehículo, el que fue hallado en la comuna de Maipú. De acuerdo con sus palabras, Carabineros le explicó que este es un modus operandi, en el que “lo rompen por romper. Lo que hicieron fue por pura diversión, los rayan, los van chocando“.